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春天腳步近了 新北坪林及汐止初櫻綻放

中央社／ 新北14日電

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雖離農曆立春仍有段時日，但是春天腳步漸近，新北今年首波櫻花綻放美景，已出現在坪林大林里及汐止康誥坑溪等地，也為以山櫻為主的新北櫻花季揭開序幕。

新北市政府綠美化環境景觀處今天發布新聞稿指出，新北櫻花初開，坪林區大林里一帶，以及汐止康誥坑溪已出現首波櫻花綻放，想賞初櫻的人也可以至法務部廉政署廉政研習中心，沿著前方小路往山頭眺望點點桃紅，彷彿為新年迎來一道紅色喜氣。

景觀處表示，櫻花象徵春天季節近了，新北市以山櫻開春打頭陣，另外，深受國人喜愛的三色櫻、昭和櫻、富士櫻及吉野櫻等，也預計將在2至3月期間絢爛綻放，粉嫩色彩將為新北市妝點出專屬櫻花色系。

景觀處表示，櫻花季期間，各區將「遍地開花」，包含汐止、石碇、金山、三芝、土城及淡水區等地，也將舉辦各項應景熱鬧賞櫻活動，讓民眾不用出國就能賞櫻。

櫻花季 汐止

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