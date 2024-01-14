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新北藍5議員選立委2告捷 牽動議會席次 23日將開臨時會

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北議員葉元之（右）擊敗民進黨羅致政（左），讓板橋東選區綠地變藍天，中為新北市長侯友宜。本報資料照片
國民黨新北議員葉元之（右）擊敗民進黨羅致政（左），讓板橋東選區綠地變藍天，中為新北市長侯友宜。本報資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨新北市議員林國春、葉元之、洪佳君、林金結、廖先翔5人投入2024立委選戰，選舉結果葉元之、廖先翔脫穎而出，藍軍在議會減少2席仍屬於多數，但無黨及民眾黨重要性將提高。新北議會即將在1月23日開臨時會，綠營將要求請假113天參選的市長侯友宜來議會做報告，屆時藍綠勢必又有一番攻防。

新北市議會目前國民黨團議員有32位、民進黨28位、無黨團結聯盟4位，另有2位議員未加入黨團運作。因葉元之、廖先翔當選立委，國民黨在新北議會少了2席，降為30席，仍比民進黨團多2席，廖先翔說，國民黨雖然還是新北議會的多數，但未來無黨及民眾黨角色將更為關鍵。

藍綠黨團幹部也即將改選，廖先翔將卸任黨團書記長一職，據了解，黨內已有人表態願意接棒。綠營這方，目前新北市議會民進黨團由英系與蘇系共治，英系總召鄭宇恩即將卸任，蘇系預計由張維倩接棒擔任總召，隨著蔡英文總統卸任、英系要角羅致政敗選，綠營人士評估，新北議會未來仍會由蘇系主導，從過去的蘇新體制，漸漸轉為蘇英體制。

侯友宜選後回歸市政，敗選後隔天即上工，侯向新北市民道歉，強調「未來一定會加倍奉還」。綠營議員已準備要在議場強力監督「落跑市長」，1月23日要開臨時會，之前定期會期間，民進黨議員曾要求市長休假完要來議會做報告，當下議長蔣根煌沒答應但也沒拒絕，臨時會期間，藍綠勢必又有一番交鋒，如何處理與綠營議員出招，成為侯的另一項課題。

國民黨議會黨團書記長廖先翔選上立委，廖即將卸任黨團書記長一職，據了解，黨內已有人表態願意接棒。本報資料照片
國民黨議會黨團書記長廖先翔選上立委，廖即將卸任黨團書記長一職，據了解，黨內已有人表態願意接棒。本報資料照片

議員 廖先翔

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