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影／捷運三鶯線 侯友宜：114年底拚測試完全後通車

攝影中心／ 記者陳正興／新北即時報導
新北市長侯友宜（前左）上午前往三鶯線三峽機廠視察除了瞭解工程進度，侯友宜表示未來三鶯線再延伸到八德，與桃園綠線銜接 ，更便捷北北桃捷運路網 ，打造共榮生活圈 。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（前左）上午前往三鶯線三峽機廠視察除了瞭解工程進度，侯友宜表示未來三鶯線再延伸到八德，與桃園綠線銜接 ，更便捷北北桃捷運路網 ，打造共榮生活圈 。記者陳正興／攝影

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新北市捷運局第一條自辦的中運量捷運三鶯線積極趕工進當中，在2023 年12月完成全線14.3公里的合龍作業，目前正展開軌道鋪設、機廠也同步施工，預計今年底列車可於優先路段（橫溪站至鶯歌車站）進行動態測試，朝2025年完工邁進。新北市長侯友宜上午前往三鶯線三峽機廠視察除了瞭解工程進度之外，同時勉勵施工團隊齊心齊力、如期如質完成施工，未來三鶯線再延伸到八德，與桃園綠線銜接 ，更便捷北北桃捷運路網 ，打造共榮生活圈。

新北市長侯友宜表示，三鶯線於去年年底完成全線14. 3公里的高架段合龍，象徵全線主體結構完成、全線連通，後續軌道及機電系統施工不會中斷，且無須占用道路，將以完成「軌道」、「電力」及「列車行駛」，三大方向推動機電工程 。

新北市長侯友宜（右三）上午前往三鶯線三峽機廠視察除了瞭解工程進度，侯友宜表示未來三鶯線再延伸到八德，與桃園綠線銜接 ，更便捷北北桃捷運路網 ，打造共榮生活圈 。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（右三）上午前往三鶯線三峽機廠視察除了瞭解工程進度，侯友宜表示未來三鶯線再延伸到八德，與桃園綠線銜接 ，更便捷北北桃捷運路網 ，打造共榮生活圈 。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（右）上午前往三鶯線三峽機廠視察除了瞭解工程進度，侯友宜表示未來三鶯線再延伸到八德，與桃園綠線銜接 ，更便捷北北桃捷運路網 ，打造共榮生活圈。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（右）上午前往三鶯線三峽機廠視察除了瞭解工程進度，侯友宜表示未來三鶯線再延伸到八德，與桃園綠線銜接 ，更便捷北北桃捷運路網 ，打造共榮生活圈。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（左二）上午前往三鶯線三峽機廠視察除了瞭解工程進度，侯友宜表示未來三鶯線再延伸到八德，與桃園綠線銜接 ，更便捷北北桃捷運路網 ，打造共榮生活圈 。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（左二）上午前往三鶯線三峽機廠視察除了瞭解工程進度，侯友宜表示未來三鶯線再延伸到八德，與桃園綠線銜接 ，更便捷北北桃捷運路網 ，打造共榮生活圈 。記者陳正興／攝影

三鶯線 捷運

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