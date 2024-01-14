影／捷運三鶯線 侯友宜：114年底拚測試完全後通車

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統大選落幕，新北市長侯友宜在落敗後也「捲起袖子」開始上工，今天一早行程就前往三鶯線三峽機廠視察捷運三鶯線工程。

新北市捷運局第一條自辦的中運量捷運三鶯線積極趕工進當中，在2023 年12月完成全線14.3公里的合龍作業，目前正展開軌道鋪設、機廠也同步施工，預計今年底列車可於優先路段（橫溪站至鶯歌車站）進行動態測試，朝2025年完工邁進。新北市長侯友宜上午前往三鶯線三峽機廠視察除了瞭解工程進度之外，同時勉勵施工團隊齊心齊力、如期如質完成施工，未來三鶯線再延伸到八德，與桃園綠線銜接 ，更便捷北北桃捷運路網 ，打造共榮生活圈。