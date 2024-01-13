天玉里長者今早天母國小投票前跌倒 堅持投完才要就醫

2024總統、立委選舉今天投開票，台北天氣晴，不少民眾早上就出門投票。被喻為「選舉章魚哥」的北市士林區天玉里，早上8點30分發生長者跌倒意外，現場熱心民眾上前關心，也打電話叫救護車。不過，該名受傷長者希望投完票再去醫院，在救護人員協助下，順利行使公民權。

天玉里是士林區人口最多的里，投開票所位在天母國小。一名長者拄著拐杖早上8點多獨自前往，進入校園踏上階梯時，不慎往後跌倒，整個人四腳朝天，2位女子經過發現，趕緊上前關心，其中一人緊急撥打119，另一人自稱是救護員，在旁查看長者身體狀況並表明現在不宜移動，救護車不到5分鐘即抵達。

台北市消防局救護人員到場後，發現該名長者頭部、手部有傷，包紮後並建議就醫治療，但是長者心心念念要投票，一旁民眾也提到投票到下午4點，認為應該先去醫院檢查。不過，他仍堅持要先投票，經救護人員與現場選務人員協助，近9點順利完成投票，隨後上救護車就醫。

救護人員表示，決定送醫與否，以他們立場只能提供建議，無法強迫患者一定要去。該名長者說要先投票，經詢問選務人員意見可以，也有取得長者意願，他投完票後意識清楚。原來，自稱救護員的女子吳亦晴，目前服務於一心救護車，平時協助病人轉院、出院等事宜。