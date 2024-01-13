坪林不只品茗還有花海山道 金瓜寮路眾多茶花正盛開
隨春季即將來臨，各種花也逐漸盛開，其中在新北坪林的金瓜寮路已經有眾多茶花盛開，紅花綠葉與茶園綠景相映襯，彷彿置身仙境，預計花期將一路到三月，民眾搭乘大眾運輸或走國道都方便。
坪林地方人士指出，坪林除有產茶葉外，也在全區推廣種植茶花，數量超過1萬株，品種超過100種，每年12月至隔年3月盛開時，紅花綠葉與茶園景緻相映襯，年年成為春節連假的熱門打卡景點。
坪林區公所表示，坪林金瓜寮茶花目前正盛開中，眾多茶花沿金瓜寮路綻放盛開，適合民眾規畫坪林一日遊。民眾若想前往「冬季限定秘境網美打卡點」，可搭乘923公車；或從捷運大坪林站4號出口搭乘9028都會之星至「坪林國中站」下車，轉搭新巴士F722、F723。開車民眾則可從國道五號坪林交流道下，接台9線台北方向約35.5K處（黃櫸皮寮）左側叉路口進入。
地方居民補充，坪林在坪林鄉時期就開始推廣茶花，除金瓜寮路，過往在南山寺景觀平台下方、茶業博物館旁的坪林生態園區等地也都有茶花盛開；其中芙蓉香波茶花更是特別，香味十足，淺粉色漸層花瓣非常仙氣，搭配茶園綠景更是一絕。
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