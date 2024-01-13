終於可以陪家人 蔣萬安今早投票曝要跟太太三寶做這事

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午九點半到戶籍所在的中山區永安國小投開票所投票。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安上午九點半到戶籍所在的中山區永安國小投開票所投票。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安上午9時30分到台北市中山區永安國小投票，遇見許多也來投票的民眾，大家都熱情與蔣萬安握手打招呼，蔣萬安說，今天天氣很好，投票日希望大家踴躍能出來投票，珍惜手中這一票，展現台灣民主，來決定國家的未來。

台北市開設1764投開票所，動員2萬4000多位選務工作人員，蔣萬安也慰問辛苦的選務人員，希望民眾遵守投票秩序。對於今天的投票率，蔣萬安表示，目前看起來不錯，天氣很好，這個多少會影響投票率，還是希望大家踴躍來投票，珍惜手中這一票，來絕對台灣的未來。

蔣萬安是一個人來投票，他說，因為太太還是要帶兩個小的，所以他先來投票，等等他來顧孩子，再讓太太來投票。

蔣萬安表示，這段期間太太很辛苦，因為他到處輔選，太太要幫忙照顧孩子，今天回去就好好抱抱太太及三個寶貝。今天有一點空檔，可以陪太太孩子外，也可以簡單的吃一下早餐，吃孩子喜歡的。

台北市長蔣萬安上午九點半到戶籍所在的中山區永安國小投開票所投票。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安上午九點半到戶籍所在的中山區永安國小投開票所投票。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安上午九點半到戶籍所在的中山區永安國小投開票所投票。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安上午九點半到戶籍所在的中山區永安國小投開票所投票。記者林麗玉／攝影

投票率 蔣萬安

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