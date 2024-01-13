終於可以陪家人 蔣萬安今早投票曝要跟太太三寶做這事
台北市長蔣萬安上午9時30分到台北市中山區永安國小投票，遇見許多也來投票的民眾，大家都熱情與蔣萬安握手打招呼，蔣萬安說，今天天氣很好，投票日希望大家踴躍能出來投票，珍惜手中這一票，展現台灣民主，來決定國家的未來。
台北市開設1764投開票所，動員2萬4000多位選務工作人員，蔣萬安也慰問辛苦的選務人員，希望民眾遵守投票秩序。對於今天的投票率，蔣萬安表示，目前看起來不錯，天氣很好，這個多少會影響投票率，還是希望大家踴躍來投票，珍惜手中這一票，來絕對台灣的未來。
蔣萬安是一個人來投票，他說，因為太太還是要帶兩個小的，所以他先來投票，等等他來顧孩子，再讓太太來投票。
蔣萬安表示，這段期間太太很辛苦，因為他到處輔選，太太要幫忙照顧孩子，今天回去就好好抱抱太太及三個寶貝。今天有一點空檔，可以陪太太孩子外，也可以簡單的吃一下早餐，吃孩子喜歡的。
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