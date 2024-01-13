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投票日好天氣！汐止沒下雨 她7時就來排首位

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今天投票日汐止沒下雨 她7點就來排首位

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
今天是投票日，新北市汐止區建成里的投票所，一早就有人排隊等候投票。記者邱瑞杰／攝影
今天是投票日，新北市汐止區建成里的投票所，一早就有人排隊等候投票。記者邱瑞杰／攝影

總統副總統、立法委員和不分區立委（政黨票）今天投票，新北市汐止區今早氣溫略低，但太陽露臉。設在汐止建成路的建成里、城中里投票所，一早都有人排隊等候投票。2510投票所排在首位的連姓女子7點來排隊，因為她白天還有事要處理，早點來才能兼顧投票和辦自己的事。

新北市立委第12選區範圍包括新北市金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪和貢寮區，選委會在這7個行政區共設260個投開票所，今天上午8點起開始投票，下午4點結束投票，緊接著開票。

汐止區建成路兩側的建成里和城中里多高樓社區，住戶多，各設3個投開票所。建成里有兩處設在青年守則商場，一處設在櫃櫃連絡道路下籃球場。城中里3個投開票所都設在國泰醫院旁防汛道路。

今早8點開始投票，但許多人提早來排隊。在防汛道路投票所排在首位的男子說，因為今天還要上班，他不想放棄投票機會，所以早一點來排隊。他猜想會提早來排隊的人，應該都是還要工作，或有要出門。

今天是投票日，新北市汐止區城中里的投票所，一早就有人排隊等候投票。記者邱瑞杰／攝影
今天是投票日，新北市汐止區城中里的投票所，一早就有人排隊等候投票。記者邱瑞杰／攝影

投票 汐止

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