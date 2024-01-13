省時又省錢 北市水保計畫 導入AI協審

台北市工務局大地工程處近期導入AI人工智慧輔助審查水土保持計畫，民眾可先上傳計畫至AI系統逐頁判讀，提早察覺文書疏漏，委員也可加強審視對坡地安全影響較重大的雨量、坡度、地質等，省下的不只是時間，也省去時間延長產生出開發案的相關貸款利息。

市府運用GPT搭配自然語言分析模組技術，開發AI協審，從研發到訓練耗時2年，今年上線，大地工程處科長方偉說，開發基地如果涉及地質敏感區，水保計畫得包含地質安全評估報告，涉及環境影響評估則要確認環評已通過，現在只要上傳平台，就能自動判讀，同時檢視水保計畫雨量評估的合理性、坡度計算的正確性。

方偉說，以往開發到審查案得花4到5個月，計畫書可能動輒幾千、幾百頁，若文件缺漏，得退回給民眾補件，萬一碰到涉及其他地主，又得花更長時間，現在只要先上傳AI，查看哪些文件待補，就能先行備妥再一次送件。

方偉也說，同樣對公部門也相當方便，工作人員無需一頁頁翻書，直接能找到需要的頁數如此能省下一半時間，2到3個月就能完成，「對民眾很有感，每天都還是有貸款利息，時間提早完成便能省下來。」