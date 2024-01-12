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省時等於省錢 北市工務局引進AI協審水保計畫不怕疏漏

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「台北市水土保持申請書件管理平台」今年上線。圖／台北市工務局大地工程處提供
「台北市水土保持申請書件管理平台」今年上線。圖／台北市工務局大地工程處提供

北市工務局大地工程處近期導入AI人工智慧輔助審查水土保持計畫，民眾先上傳至AI逐頁判讀，提早察覺文書疏漏，並且告知委員對於坡地安全影響較重大的雨量、坡度、地質等加強審視，省下的不只是時間，也省去時間延長產生出的貸款利息

ChatGPT靠著閱讀龐大訊息，自動生成文字、自動問答、自動摘要等複雜的多種任務。看重這項特點，市府運用GPT搭配自然語言分析模組技術，開發AI協審，從研發到訓練耗時2年，「台北市水土保持申請書件管理平台」今年上線。

大地工程處科長方偉介紹，基本文書審查外，也對重要指標檢核，像是開發基地如果涉及地質敏感區，水保計畫得包含地質安全評估報告，涉及環境影響評估則要確認環評已通過，並檢附報告書。現在只要上傳平台，就能自動判讀，同時，檢視水保計畫雨量評估的合理性、坡度計算的正確性，對於民眾居住安全多一層把關。

對於申請民眾，方偉說，以往開發到審查案得花4到5個月，計畫書可能動輒幾千幾百頁，若文件缺漏，得退回給民眾補件，萬一碰到涉及其他地主，又得花更長時間，現在只要先上傳AI，查看哪些文件待補齊，就能先行備妥再一次送件。

方偉也說，同樣對於公部門也相當方便，工作人員無需一頁頁翻書，直接能找到需要的頁數。他推估，如此能省下一半時間，2到3個月就能完成，「對於民眾很有感，每天都還是有貸款利息，時間提早完成便能省下來。」

台北市水土保持技師公會理事長鄧鳳儀說，北市目前為全國唯一水土保持審查作業全e化政府機關，現在AI協審功能上線後，承辦技師可以透過大地處網站先檢查文書完整性，一發現缺漏就即時改正；審查委員也能透過AI的協助，嚴謹有效把關水土保持設施的設計及計畫整體品質。

這套系統從研發到訓練耗時2年，能替民眾及公部門審查人員，省下諸多時間。示意圖。圖／台北市工務局大地工程處提供
這套系統從研發到訓練耗時2年，能替民眾及公部門審查人員，省下諸多時間。示意圖。圖／台北市工務局大地工程處提供

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