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影片出現蔡詩萍惹議 羅智強批慣犯 苗博雅致電道歉：已下架

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
苗博雅在直播中致電文化局長蔡詩萍道歉。圖／擷取自網路
苗博雅在直播中致電文化局長蔡詩萍道歉。圖／擷取自網路

台北市第六選區（大安）立委候選人苗博雅昨晚公布名人推薦影片，裡頭竟出現北市文化局長蔡詩萍，對此，蔡詩萍今早在臉書上做澄清，對手、國民黨候選人羅智強也留言批苗是慣犯，真的有點無言。苗博雅則是在掃街空擋，親自致電給蔡詩萍致歉，因為未檢查影片便上架，已將影片下架。

羅智強表示，他和蔡詩萍是20年的老朋友，這次沒有邀請站台的原因，是知道蔡為台北市文化局長身份，必須行政中立，體諒朋友身份立場、不要求朋友作為難的事。

羅智強批苗博雅，前天同樣未經允許放蔣乃辛照片，惹得蔣委員非常生氣，並公開嚴厲譴責作為，卻稱是支持者發的，而這次又未經蔡詩萍同意說推薦；苗博雅是要多麼不尊重別人才會一而再、再而三的未經許可盜照盜名，說別人支持他。

為此，苗博雅也親自致電給蔡詩萍，表達造成困擾真的很抱歉，他說明，是因為蔡詩萍在新書發表上的致詞內容，對於團隊夥伴鼓勵很大，因此討論傳單和影片的時候，有提出要將這段加入，不過，他和蔡溝通過後，將原本的傳單版本作廢。

苗博雅說，這支影片部分在昨天晚間上架前，所以沒有親自檢查到，現在已經將影片下架，「是我疏失，要跟你對不起，很抱歉。」

蔡詩萍 影片 苗博雅

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