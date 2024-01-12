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北市再生家具擴大援贈對象

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市環保局2013年起推動「再生家具．讓愛永續」援贈計畫，迄今已贈送882戶家庭，提供2943件再生家具。圖／台北市環保局提供
台北市環保局2013年起推動「再生家具．讓愛永續」援贈計畫，迄今已贈送882戶家庭，提供2943件再生家具。圖／台北市環保局提供

北市環保局2013年推「再生家具讓愛永續」援贈計畫，今年服務對象除了原住民低收入戶及中低收入戶，擴大服務到身心障礙家庭、經社會局核定具有特殊境遇家庭資格者，即日起申請至10月31日，每戶最多能申請6件再生家具。

去年低收入戶黃先生原住所被鑑定為海砂屋，他配合拆除而暫居他處，卻只有一張床鋪，因經濟拮据，只能克難地將所有家當全堆床上，並在床角擠出一點臥睡空間。社工協助黃先生申請再生家具，環保局提供小巧的餐桌、衣櫃等家具，讓他舒緩生活的窘迫。

環保局指出，若有申請需求者，可攜帶含詳細記事的新式戶口名簿或最近3個月電子戶籍謄本影本，並準備4項身分資格之一的證明文件，向北市環保局申請，或請原住民族事務委員會、社會局、各區行政中心、都市發展局協助代轉申請。

低收入戶 原住民 北市

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