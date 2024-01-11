瑞芳高齡主婦成駐點藝術家 創獨特瓶燈文化

結婚後步入家庭生活已經三十年的劉韋妘，幾乎已經與社會脫節，但後來加入在勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署媒合下加入多元就業開發方案，重拾最愛的畫筆，在瑞芳區瑞芳老街文化觀光推展協會擔任駐點藝術家，讓老街獨有的瓶燈文化，受到遊客喜愛，及增加在地認同感。

談吐表現落落大方，也有一雙製作瓶燈和其他創作巧手，很難想像，眼前這位今年已經66歲劉韋妘女士，之前有長達三十年的時間都貢獻於家庭，沒有工作經驗，因緣際會之下，靠著自己的繪畫專長，加入多元就業開發方案後，還有教育訓練課程，可邊工作邊提升職能，如今已穩定就業一年多。

瑞芳老街文化觀光推展協會理事長柯瑞和說，透過申請勞動部多元就業開發方案，創造在地就業機會，帶動特色產業發展，從107年起，老街便推動瓶燈文化，將富有礦坑文化和祝福的燈飾，成為現在炙手可熱的文創品。

駐點藝術家劉韋妘表示，自己是美術相關科系畢業，在家庭生活期間，還是很喜歡藝術創作，很高興可以發揮所長，雖然瓶燈這個媒材比較陌生，但經過一年多，指導許多遊客來體驗並了解瓶燈藝術，很感謝勞動部的多元就業方案，讓已經邁入高齡的她重拾畫筆，在瑞芳老街闖出自己的一片小天地。