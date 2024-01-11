快訊

一張圖看大選天氣「日夜溫差逾10度 」 下周一東北季風再報到

黃國昌為「郭台銘公開信」告發 國民黨氣炸要求民眾黨限時道歉

登機後不安分！男「1脫序舉動」摔下停機坪 319名乘客慘被耽誤近6小時

瑞芳高齡主婦成駐點藝術家 創獨特瓶燈文化

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
66歲劉韋妘女士在瑞芳區瑞芳老街文化觀光推展協會擔任駐點藝術家，讓老街獨有的瓶燈文化，受到遊客喜愛，及增加在地認同感。圖／觀天下有線電視提供
66歲劉韋妘女士在瑞芳區瑞芳老街文化觀光推展協會擔任駐點藝術家，讓老街獨有的瓶燈文化，受到遊客喜愛，及增加在地認同感。圖／觀天下有線電視提供

結婚後步入家庭生活已經三十年的劉韋妘，幾乎已經與社會脫節，但後來加入在勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署媒合下加入多元就業開發方案，重拾最愛的畫筆，在瑞芳區瑞芳老街文化觀光推展協會擔任駐點藝術家，讓老街獨有的瓶燈文化，受到遊客喜愛，及增加在地認同感。

談吐表現落落大方，也有一雙製作瓶燈和其他創作巧手，很難想像，眼前這位今年已經66歲劉韋妘女士，之前有長達三十年的時間都貢獻於家庭，沒有工作經驗，因緣際會之下，靠著自己的繪畫專長，加入多元就業開發方案後，還有教育訓練課程，可邊工作邊提升職能，如今已穩定就業一年多。

瑞芳老街文化觀光推展協會理事長柯瑞和說，透過申請勞動部多元就業開發方案，創造在地就業機會，帶動特色產業發展，從107年起，老街便推動瓶燈文化，將富有礦坑文化和祝福的燈飾，成為現在炙手可熱的文創品。

駐點藝術家劉韋妘表示，自己是美術相關科系畢業，在家庭生活期間，還是很喜歡藝術創作，很高興可以發揮所長，雖然瓶燈這個媒材比較陌生，但經過一年多，指導許多遊客來體驗並了解瓶燈藝術，很感謝勞動部的多元就業方案，讓已經邁入高齡的她重拾畫筆，在瑞芳老街闖出自己的一片小天地。

瑞芳 老街 藝術家 燈飾 文創

延伸閱讀

台中州廳期間限定展覽 解密百年古蹟特殊結構「貓道」

流感、新冠高峰 瑞芳衛所籲打疫苗提高保護力

提早看見櫻花！嬌蘭攜手日本藝術家　限定月見粉櫻絕美

日本藝術家樋口裕子個展好評展出中 與紀伊國屋合推主題書區

相關新聞

正值鯖魚產季 漁村媽媽不藏私分享招牌菜食譜

每年冬末春初的季節，正值鯖魚肥美產季。新北澳底漁村媽媽張寶珠有一手好廚藝，加入家政班後更練就烹煮海鮮的功力，招牌菜包含「...

2024大選北市設1764投開票所 動員逾2.4萬工作人員

總統及立委選舉13日登場，台北市選委會今天表示，此次選舉動員逾2.4萬名工作人員，設置1764個投開票所，較2020年大...

影／8年後角逐總統大位？蔣萬安大笑說全力支持「他」

台北市長蔣萬安近日全台輔選，儼然形成「萬安旋風」，引起外界討論8年後是否角逐總統選舉。蔣今日到宜蘭輔選，被問及8年後的打...

影／張宏陸開記者會反擊抹紅文宣 游智彬戰車到場嗆聲

新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手找新黨人士當打手，還幫忙發黑函；國民黨立委候選人林國春強調雙...

新北建置國際交流媒合平台見效 已有300國際生到14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，其中由大專院校外籍生、國際實習生入校交流...

台中霸氣總裁因「1句話」連25年辦愛心圍爐 昨化身「太空人」

台中精湛建設總經理陳志聲因25年前一名慢飛天使在愛心圍爐一句話「陳叔叔，我們明年還可以再來嗎？」從此連辦25年「送愛心到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。