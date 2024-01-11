聽新聞
test
0:00 / 0:00
正值鯖魚產季 漁村媽媽不藏私分享招牌菜食譜
每年冬末春初的季節，正值鯖魚肥美產季。新北澳底漁村媽媽張寶珠有一手好廚藝，加入家政班後更練就烹煮海鮮的功力，招牌菜包含「鯖身細魚」、「家常滷貢寮鮑」，張寶珠不藏私，將食譜公開分享，民眾在家中也能自己煮好料。
東北角海域位於黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，也是台灣最重要的鯖魚漁場，澳底漁船在彭佳嶼、花瓶嶼附近作業，主要捕撈花腹鯖及白腹鯖2種鯖魚（俗稱花飛），鮮度一流，油脂含量低，口感更清鮮不腥膩。而東北角早年常在礁岩海岸發現野生九孔，經引進日本黑盤鮑並精進育苗及飼養技術，才有現在的貢寮鮑。
來自雲林縣的漁村媽媽張寶珠，婚後移居澳底，與先生共同經營零售漁舖，平時就可接觸到各式海味食材，而本就愛吃愛煮食的她報名參加漁會家政班習藝，練就一手精準俐落的海鮮烹功。
張寶珠說，「鯖身細魚」是她的招牌菜，將木耳、嫩薑、胡蘿蔔、青椒、紅椒切成相同規格的細絲，以去骨去刺的半身鯖魚肉包裹，並以牙籤固定後，於兩側沾粉下鍋油炸，酥脆口感與蔬菜搭配，不僅增添口感豐富度，外觀更是誘人，還在2022年全國區漁會的國產魚料理競賽中，獲得冠軍獎項殊榮。
當時參加比賽時，張寶珠提出將鯖魚切塊以油炸呈現，並添加蔬菜，來增加色香味的變化與口感的豐富，還蒐集所有家政班成員品嚐意見加以改良，才從各漁會中脫穎而出，張寶珠也說，這是漁會跟全體家政班共同努力的結晶。
另一道「家常滷貢寮鮑」是將新鮮貢寮鮑川燙後，加入以柴魚片、薑片、蔥白段、昆布乾、醬油及糖等食材自製的滷汁煮滾，冷藏隔夜，不但嚐起來更鮮濃入味，也可輕鬆延長賞味期，當成居家常備菜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言