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2024大選北市設1764投開票所 動員逾2.4萬工作人員

中央社／ 台北11日電
台北市選委會今天表示，此次選舉動員逾2.4萬名工作人員，設置1764個投開票所。（圖／本報資料照片）
台北市選委會今天表示，此次選舉動員逾2.4萬名工作人員，設置1764個投開票所。（圖／本報資料照片）

總統及立委選舉13日登場，台北市選委會今天表示，此次選舉動員逾2.4萬名工作人員，設置1764個投開票所，較2020年大選多36所，少部分民眾投票地點將有異動。

台北市選舉委員會發布新聞稿表示，此次選舉，台北市總統副總統選舉人人數為209萬62人、區域立法委員選舉人人數為206萬7577人、不分區立法委員選舉人人數為209萬3097人、平地及山地原住民選舉人人數為1萬2400人。

選委會指出，此次選舉動員了超過2.4萬名選務工作人員，共設置1764個投開票所，分別較2022年選舉及2020年選舉多9個所及36個所，少部分民眾投票地點將有異動，請民眾注意投票通知單上記載地點。

選委會提醒，根據「總統副總統選罷法」及「公職人員選罷法」，投票日當天零時起不得從事競選助選活動，若違犯者為政黨、候選人處新台幣20萬元至200萬元罰鍰，其他人則處10萬至100萬元罰鍰。

此外，故意撕毀選票將處5000元到5萬元以下罰鍰；帶手機或其他攝影器材進去投票所處3萬元到30萬元罰鍰；攜出選票處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

若以攝影器材刺探投票人圈選內容，將處5年以下有期徒刑併科50萬元以下罰金；將圈選內容出示他人，將處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

立委選舉 投票 台北市選舉

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