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影／8年後角逐總統大位？蔣萬安大笑說全力支持「他」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
被問及8年後是否角逐總統大位，蔣萬安大笑回答「全力支持侯友宜」。記者陳敬丰／攝影
被問及8年後是否角逐總統大位，蔣萬安大笑回答「全力支持侯友宜」。記者陳敬丰／攝影

台北市長蔣萬安近日全台輔選，儼然形成「萬安旋風」，引起外界討論8年後是否角逐總統選舉。蔣今日到宜蘭輔選，被問及8年後的打算，他大笑數聲後，握拳高呼「全力支持侯友宜」。

蔣萬安今天赴宜蘭與立委候選人黃琤婷車隊掃街，他說這次選舉是貪汙腐敗與清廉治國的選擇，也是「狼來了」再次操作抗中保台意識形態、或經濟至上和平繁榮的選擇。

蔣萬安呼籲，全台民眾在接下來48小時好好思考，過去8年不是沒有給民進黨機會，但最後看到的是一黨獨大、貪汙腐敗、一言堂，因此拜託大家手中選票支持真正會做事的黃琤婷。

被問及對8年後是否拚總統選舉，蔣萬安大笑數聲，僅說「我們全力支持侯友宜，加油」！便與黃琤婷一同登車掃街。

台北市長蔣萬安（左）為宜蘭立委候選人黃琤婷（右）輔選，他說這次選舉是貪汙與清廉、操作意識形態或經濟至上的選擇。記者陳敬丰／攝影
台北市長蔣萬安（左）為宜蘭立委候選人黃琤婷（右）輔選，他說這次選舉是貪汙與清廉、操作意識形態或經濟至上的選擇。記者陳敬丰／攝影

蔣萬安 黃琤婷 2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 國民黨

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