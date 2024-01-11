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新北建置國際交流媒合平台見效 已有300國際生到14校交流
新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，其中由大專院校外籍生、國際實習生入校交流部分，去年有36國、近300位國際生來到新北14校交流。比如來自印尼、現就讀台藝大的李晶翠，向鶯歌工商學生分享印尼開齋節，並由學生以英文協助她實作琺瑯御守。
教育局說，新北訂定「新北市國際教育白皮書」，去年高國中小採策略聯盟組成媒合平台，結合逾100個產官學民單位，透過實體、線上方式，促進交流、強化師生外語能力，盼在2030年達到校校有國際及雙語教育課程、師資、國際姊妹校、國際交換生及雙聯學制。
來自印尼的李晶翠與鶯歌工商學生分享，印尼開齋節與台灣農曆新年一樣，是個家庭團聚的時間，見面時會說「Selamat」互道平安祝福，她也以新年為主題和學生實作體驗「琺瑯工藝」，將玻璃塗料設計成祈願文字Selamat，燒製在金屬表面，成為獨一無二的琺瑯御守，並傳達幸福安康的祝福。
來自日本、目前就讀淡江大學華語中心的國際實習生谷山剛健，則與正德國中學生分享台日文化差異，其中在惜食文化上，谷山剛健分享日本有很多生冷食物，考量食安衛生的疑慮，日本剩食是不可以打包的，提倡「點得剛剛好」的惜食觀念，不過台灣辦桌宴客熱食居多，打包習俗反而是惜食美德，反映台日飲食文化差異，讓雙方師生認識到跨國飲食習慣所呈現的文化差異性。
除惜食觀念不同，正德國中學生董凰玉也分享，台灣料理著重爆香跟調味，而日本料理習慣保有食物原有的鮮味，以生魚片、生雞蛋等入菜；還有在日本吃拉麵發出吸嗽聲，代表讚嘆食物的美味，打破她從小被教育吃東西發出聲音很失禮等，讓她學到理解及尊重文化差異重要性。
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