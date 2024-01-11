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獨／選戰倒數2天賴皮寮旁有挖土機 民眾熱議：要拆嗎？

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
選戰倒數2天，賴皮寮旁今天出現有挖土機，民眾 紛探真相，熱議要拆嗎。圖／讀者提供
選戰倒數2天，賴皮寮旁今天出現有挖土機，民眾 紛探真相，熱議要拆嗎。圖／讀者提供

選戰今天倒數2天，民進黨總統候選人賴清德萬里老家「賴皮寮」違建爭議不斷，上午仍有人潮，但今天一大早老家旁出現貨車載了一輛挖土機到現場，引起在場民眾、鄰居一陣議論，以為要拆了嗎？經了解，原來是鄰居申請自來水管施工，不是要拆老屋違建。

選戰逼近，「賴皮寮」人潮仍絡繹不絕，有如市集，附近還出現「私人土地，禁止設攤，違者提告」告示牌。警方為防制治安事故發生，目前日夜都有重點巡邏勤務。

投票在即，違建爭議未歇，老家敏感的時間點，大家看到什麼都反應很大。今天一早就有貨車載了一輛挖土機到現場，而且就停在老家附近，引起在場民眾、鄰居一陣議論，很多人驚訝、狐疑「挖土機要來拆賴老家嗎？選前動作這麼快？」

不少民眾對著挖土機猛拍照，還有賴清德老家的鄰居也很吃驚，但細問工作人員後才發現，不是要來拆老屋，只是有一戶鄰居家中申請自來水管施工，改善供水，大家虛驚一場。

新北市府表示目前沒有任何拆除計畫。工作人員說只是來挖設水管，挖土機停在老家旁引誤會。警方則說對此不清楚，只負責防制衝突發生。

2024選舉 2024總統選舉 賴皮寮 賴清德 民進黨 萬里

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