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台中霸氣總裁因「1句話」連25年辦愛心圍爐 昨化身「太空人」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
第25年「送愛心到人間」愛心圍爐昨登場，發起人精湛建設總經理陳志聲（右）化身太空人，為慢飛天使送上新年禮物袋。記者趙容萱／攝影
第25年「送愛心到人間」愛心圍爐昨登場，發起人精湛建設總經理陳志聲（右）化身太空人，為慢飛天使送上新年禮物袋。記者趙容萱／攝影

台中精湛建設總經理陳志聲因25年前一名慢飛天使在愛心圍爐一句話「陳叔叔，我們明年還可以再來嗎？」從此連辦25年「送愛心到人間」愛心圍爐，昨化身「太空人」主持愛心圍爐，開心與近400個慢飛天使家庭、近千人圍爐，並送出6輛轎車在內的近千萬元「神祕禮物」給家扶、伊甸、瑪利亞等10個社福單位，為寒冬注入暖流。

「送愛心到人間」愛心圍爐昨在陳志聲帶領近百名變裝人偶進場揭幕。陳志聲說，他從第一場愛心圍爐邀請台中家扶中心60名慢飛天使開始，當時因為慢飛天使一句話，連辦25年圍爐，每年吸引逾百個社會愛心企業、個人捐款贊助，一年比一年盛大，20多名員工深受感動，把愛心圍爐當尾牙宴辦，尾牙宴採買摸彩品費用轉買慢飛天使的禮物，並且扮成大玩偶當招待小朋友。

陳志聲說明，愛心圍爐送出的「神祕禮物」愛心物資一年比一年多，今年協助彰化、南台中、雲林、新北等家扶中心、大同育幼院、台中發展學園、伊甸、瑪利亞、惠明、中華存善等10個社福單位添購車輛等物資，解決接送的燃眉之急，以及小朋友新年禮，即便遇疫情也轉換形式送出神祕禮物不曾中斷，今年攜手41家企業和單位共同主辦，捐出近千萬元物資。

兩波神秘禮物揭曉，為活動揭開高潮，共送出6輛交通車、20台65吋大電視、10台筆電大禮，最遠是宜蘭家扶中心獲贈1輛交通車；隨後，在小提琴樂手及陳志聲帶領下百位玩偶進場，為小朋友送來暖毯、抱枕、紅包、餅乾等新年禮物袋，現場更抽出50位小朋友多項玩具的加碼禮，讓小朋友開心不已。

活動中也表揚各單位年度21名最佳志工，每人獲得美容光譜儀禮品，家扶、惠明、伊甸及瑪利亞學童也分別為來賓們獻上歌舞及體操表演，讓活動歡樂滿滿。

第25年「送愛心到人間」愛心圍爐昨登場，精湛建設總經理陳志聲化身太空人帶領近百名變裝人偶，共送出6輛轎車在內的近千萬元「神祕禮物」給10個社福單位。記者趙容萱／攝影
第25年「送愛心到人間」愛心圍爐昨登場，精湛建設總經理陳志聲化身太空人帶領近百名變裝人偶，共送出6輛轎車在內的近千萬元「神祕禮物」給10個社福單位。記者趙容萱／攝影
第25年「送愛心到人間」愛心圍爐昨登場，發起人精湛建設總經理陳志聲（右）化身太空人，為慢飛天使送上新年禮物袋。記者趙容萱／攝影
第25年「送愛心到人間」愛心圍爐昨登場，發起人精湛建設總經理陳志聲（右）化身太空人，為慢飛天使送上新年禮物袋。記者趙容萱／攝影

愛心 家扶中心

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