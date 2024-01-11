新版U-Sport找健身房合作

北市體育局去年試辦「U-Sport台北樂運動」計畫，吸引1.7萬人登記參與，總計兌點總額達1820萬餘元，昨抽出78位民眾送Apple watch、Switch健身環、捷安特自行車等好禮，局長王泓翔表示，新版U-Sport計畫預計3月底、4月初上路，將延長申請U幣時間、擴大使用範圍，且有望與連鎖健身房合作，讓民眾使用更彈性。

王泓翔表示，陸續和World Gym、健身工廠等連鎖健身房洽談，只要符合條件有開立發票、有登記許可證等，就可以申請參與；未來民眾入場館可折抵運動中心游泳池及健身房入場費，U幣也能折抵球場場租、運動中心開設課程等，讓民眾運動類型更多元。

去年試辦結束後，也有發現包含登記時間太短、以及登記未使用人數過多，實際使用人數僅7000多人和有超過一半人登記卻未使用等問題。

王泓翔說，新版上路後，拉長登記時間為半年，登記一段時間未使用者，將收回點數發給備取者。該計畫今年編列約1.2億預算，但目前仍在議會審議，若順利通過，預計3月底、4月初就會上路。