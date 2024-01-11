三峽社宅爆工程款爭議 市府允協助

新北城鄉局發包的三峽國光段青年社宅，斥資39億6千萬元，協力廠商被控拖欠小包工程款，昨有10多名工人聚集工地前，要求上包返還約200萬工程款，甘姓工頭怨工程款遭拖欠長達7個月，年關難過。事件曝光後上包昨派代表與甘男簽承諾書，允諾本月18日前給付工程欠款，事件暫落幕。城鄉局表示，秉持協助小包立場，會給予最大協助。

三峽國光二期青年社宅總面積1.79公頃，興建921戶青年社會住宅，2021年開工，預計明年底完工。

甘男表示，他與游男兩個小包商去年7月進場進行拉管及配電工程，去年7月初至今年8月累計約200萬工程款遲遲未入帳，甘男迫於發薪壓力，只好先借款支應。

廠商昨到場與甘男協調，雙方立下承諾書，允諾本月18日前對甘男、游男支付共100萬元。新北市議員卓冠廷表示，青年社宅工程一案，市府對工程管理有責任，應避免工程層層轉包延伸倒閉欠款爭議，城鄉局也要緊盯工程進度及品質，讓社宅如期如質完工。