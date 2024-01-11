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在地安葬 新北擴建3納骨塔 增12萬塔位

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

新北市幅員廣，卻僅有板橋殯儀館及三峽火化場，偏遠民眾常要舟車勞頓，或付較高費用到鄰近縣市治喪。民政局昨在市政會議做專案報告，說明短中長期殯葬政策規畫，包括將投入總經費逾11.4億元，興建鶯歌、中和、八里3座第二納骨塔，預計2026年、2027年陸續完工，可增12萬個塔位，並設牌位區、小型禮廳、多元環保葬區。

民政局長林耀長說，過去「入土為安」喪葬觀念隨社會變遷而淡化，逐漸以火葬晉塔或環保葬為主流，新北土葬人數不到全市死亡人數1％，民政局同步推動「興設現代化納骨塔」與「增設環保生命園區」，滿足民眾治喪需求。另外，未來新增鶯歌、中和、八里第二納骨塔後，可望減輕板橋殯儀館服務量能，以及交通、環境負荷。

民政局指出，新北市為了推動殯葬管理法制化，透過「新北市殯葬管理自治條例」，規範土葬及骨灰骸存放使用年限，鼓勵使用年限期滿後，以多元環保葬的方式回歸自然，草案規畫包含限定公墓使用年限為7年，有特殊必要可延長3年，並且規範公立納骨塔櫃位使用年限。

市議員呂家愷表示，新北市有400萬人口，卻僅有板橋殯儀館及三峽火化場有告別式禮廳，未來新建3座納骨塔落成後，肯定能緩解現今殯儀館量能不足問題。呂也提醒，後續納骨塔落成後，骨灰遷移配套措施，及周邊交通動線，民政局都要超前部署規畫。

市議員張維倩說，中和納骨塔仍供不應求，許多民眾要到新莊生命園區等，除興建第二納骨塔，希望能真正解決中和人「在地安葬」需求。

納骨塔 殯儀館

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