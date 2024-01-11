推捷運建設 北高發行政府永續債

金管會要求櫃買中心推動發行永續發展政府債券，獲北高兩都響應。台北市長蔣萬安昨宣布，北市府率先掛牌向企業發行25億元債券，加權平均利率1.237%，比一般公債利率低，募得資金全用於捷運建設，透過綠色金融創造市民、政府、企業三贏局面。

北市昨率先發行25億元永續發展債券，包括2年期6億、3年期8億、5年期11億，吸引國內20家業者投標；高雄市府明將發行20億元綠色債券，去年底招標，15家投標決選8家，利率1.27%，利息節省幅度達30%。

蔣萬安昨主持北市府發行社會責任債券記者會，他說，永續發展債的利率較低，企業購買可納入綠色金融、ESG（環境保護、社會責任和公司治理）等評鑑的重要指標，是非常創新作法，符合他以「永續共榮、希望首都」的施政方向及策略。

面對2050淨零碳排，蔣萬安說，市府會完成各階段性目標，都發局會推降溫城市規畫，盼未來體感降溫2℃，上半年會完成法制作業，讓新建築納入節能減碳。

高市財政局長陳勇勝說，綠色債券有利率固定且較低的特性，在不增加債務前提下，以此取代捷運紅、橘線的銀行借款計畫，落實低碳建設且減輕利息負擔，而募集的資金全數用在「綠色投資」計畫，範圍包含提升能源使用效率、廢棄物回收處理或再利用等。

台北富邦銀行表示，這次由地方政府首度發行永續社會債券，資金用途明確，投資市場會有興趣，尤其市場需要更多ESG元素；也因資金用於ESG，對發行者形象加分；未來會利用專業及金融工具，推動更多對社會發展有意義的工作。

北市府財政局長胡曉嵐表示，市府首度發行社會責任債券，資金除了改善北市捷運建設環境，也與聯合國永續發展目標（SDGs）連結，也是國內首先參照國際資本市場協會（ICMA）發行社會責任債券的最新準則，用來追蹤本次債券發行後，產生的外部成果及影響力。

目前櫃買中心相關法規，並未要求社會責任債須參照ICMA發行的最新準則，北市府主動遵循較高標準，希望接軌國際；對企業來說，若認購債券遵循此一準則，永續評鑑會有較佳成績，對企業更具吸引力。