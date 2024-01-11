聽新聞
test
0:00 / 0:00

推捷運建設 北高發行政府永續債

聯合報／ 記者林麗玉王昭月朱漢崙／連線報導
台北市長蔣萬安（中）昨主持北市府發行社會責任債券記者會。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨主持北市府發行社會責任債券記者會。記者曾原信／攝影

金管會要求櫃買中心推動發行永續發展政府債券，獲北高兩都響應。台北市長蔣萬安昨宣布，北市府率先掛牌向企業發行25億元債券，加權平均利率1.237%，比一般公債利率低，募得資金全用於捷運建設，透過綠色金融創造市民、政府、企業三贏局面。

北市昨率先發行25億元永續發展債券，包括2年期6億、3年期8億、5年期11億，吸引國內20家業者投標；高雄市府明將發行20億元綠色債券，去年底招標，15家投標決選8家，利率1.27%，利息節省幅度達30%。

蔣萬安昨主持北市府發行社會責任債券記者會，他說，永續發展債的利率較低，企業購買可納入綠色金融、ESG（環境保護、社會責任和公司治理）等評鑑的重要指標，是非常創新作法，符合他以「永續共榮、希望首都」的施政方向及策略。

面對2050淨零碳排，蔣萬安說，市府會完成各階段性目標，都發局會推降溫城市規畫，盼未來體感降溫2℃，上半年會完成法制作業，讓新建築納入節能減碳。

高市財政局長陳勇勝說，綠色債券有利率固定且較低的特性，在不增加債務前提下，以此取代捷運紅、橘線的銀行借款計畫，落實低碳建設且減輕利息負擔，而募集的資金全數用在「綠色投資」計畫，範圍包含提升能源使用效率、廢棄物回收處理或再利用等。

台北富邦銀行表示，這次由地方政府首度發行永續社會債券，資金用途明確，投資市場會有興趣，尤其市場需要更多ESG元素；也因資金用於ESG，對發行者形象加分；未來會利用專業及金融工具，推動更多對社會發展有意義的工作。

北市府財政局長胡曉嵐表示，市府首度發行社會責任債券，資金除了改善北市捷運建設環境，也與聯合國永續發展目標（SDGs）連結，也是國內首先參照國際資本市場協會（ICMA）發行社會責任債券的最新準則，用來追蹤本次債券發行後，產生的外部成果及影響力。

目前櫃買中心相關法規，並未要求社會責任債須參照ICMA發行的最新準則，北市府主動遵循較高標準，希望接軌國際；對企業來說，若認購債券遵循此一準則，永續評鑑會有較佳成績，對企業更具吸引力。

捷運 蔣萬安

延伸閱讀

影／馬文君千人遊行 謝龍介批綠營把人民當塑膠

嘉市立委選戰藍綠車掃尬場 張秀華有蔣萬安、王美惠找林楚茵

影／蔣萬安稱讚張秀華「虎媽」 嘉市陪車掃大跳火肌舞

率全國之先 蔣萬安推綠色金融發行社會責任債券創三贏

相關新聞

推捷運建設 北高發行政府永續債

金管會要求櫃買中心推動發行永續發展政府債券，獲北高兩都響應。台北市長蔣萬安昨宣布，北市府率先掛牌向企業發行25億元債券，...

在地安葬 新北擴建3納骨塔 增12萬塔位

新北市幅員廣，卻僅有板橋殯儀館及三峽火化場，偏遠民眾常要舟車勞頓，或付較高費用到鄰近縣市治喪。民政局昨在市政會議做專案報...

三峽社宅爆工程款爭議 市府允協助

新北城鄉局發包的三峽國光段青年社宅，斥資39億6千萬元，協力廠商被控拖欠小包工程款，昨有10多名工人聚集工地前，要求上包...

新版U-Sport找健身房合作

北市體育局去年試辦「U-Sport台北樂運動」計畫，吸引1.7萬人登記參與，總計兌點總額達1820萬餘元，昨抽出78位民...

淡江大橋工程進度近六成 洪孟楷盼規劃萬人健走

連接淡水八里的第二座重大橋梁建設淡江大橋將在2025年底完工，目前進度也直逼六成，立委洪孟楷認為應該超前部署有意義的萬人健走活動規劃，今年就要來著手計畫辦理通車比照當年關渡大橋通車人潮走上橋面的盛大景像，讓淡江大橋不僅成為新北市新地標，突顯淡水八里在地特色。

淡水清潔隊停車用地憂污染 地方盼做綠美化

新北市淡水區停四用地由新北市環保局清潔隊所使用的停車場用地，為配合新北市捷運工程局規劃停車場多目標複合養生旅宿大樓，因此環保局清潔隊停車場將遷移到淡水水資源回收中心旁約2公頃的閒置土地充作清潔隊停車場使用，對此，新北市議員鄭宇恩擔憂洗車污水及油漬造成環境污染，盼市府規畫兼顧環境保護及綠美化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。