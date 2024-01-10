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預防勝於治療！北市諮商醫療入校補助 今年起開放國小申請

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新北日前發生校園割頸案震驚各界，台北市教育局主張「預防勝於治療」，從2021年起全國首創國、高中「校園醫療入校服務計畫」，今年起將向下延伸至國小，補助心理諮商師及醫師入校提供諮詢。圖／聯合報系資料照
新北日前發生校園割頸案震驚各界，台北市教育局主張「預防勝於治療」，從2021年起全國首創國、高中「校園醫療入校服務計畫」，今年起將向下延伸至國小，補助心理諮商師及醫師入校提供諮詢。圖／聯合報系資料照

新北日前發生校園割頸案震驚各界，校園輔導問題也浮上檯面。台北市教育局主張「預防勝於治療」，從2021年起全國首創國、高中「校園醫療入校服務計畫」，今年起將向下延伸至國小，補助心理諮商師及醫師入校提供諮詢，預計先從學生數超過1000人以上大校試辦，約有50多所國小受惠。

台北市教育局昨舉行媒體座談會，會中針對校園安全及學生輔導系統討論，局長湯志民認為，偏差行為只是結果，「預防勝於治療」，要防範學生偏差行為，須從日常關懷輔導開始，引導學生情緒控管與正確價值觀。

教育局說明，校園輔導機制共分為三級，包含一般輔導、瀕臨偏差行為邊緣學生、有偏差行為及嚴重適應困難學生，總計各學層有824名輔導教師及教育局「學生輔導諮商中心」65名專任專業輔導人員。

湯志民說，局2021年起推動「校園醫療入校服務計畫」，提供國、高中每校5萬補助，學校與周邊醫療院所合作，若學生身心有狀況，經校內輔導老師判斷，讓心理諮商師、身心科醫師入校提供諮詢，若認為有必要才轉介到醫療院所。

根據教育局統計，去年挹注近350萬元的經費，共有79校申請，湯志民說，該補助今年起將延伸至國小也能申請，額度是每年每校2.5萬元，規畫先從學生數超過1000人以上大校先行試辦，盼當學生有狀況時，教育局能第一時間給予關懷協助。

校園安全 教育局 湯志民

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