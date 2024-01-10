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北市新版U-Sport計畫最快3月底上路 連鎖健身房有望參與

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市體育局去年試辦「U-Sport台北樂運動」，今舉行抽獎抽出78位民眾送Apple watch、Switch健身環、捷安特自行車等好禮，局長王泓翔表示，今年新計畫將再祭出兩波抽獎，禮品總價高達200萬元。圖／體育局提供
北市體育局去年試辦「U-Sport台北樂運動」，今舉行抽獎抽出78位民眾送Apple watch、Switch健身環、捷安特自行車等好禮，局長王泓翔表示，今年新計畫將再祭出兩波抽獎，禮品總價高達200萬元。圖／體育局提供

北市體育局去年試辦「U-Sport台北樂運動」計畫，吸引吸引1.7萬人登記參與，總計兌點總額達1820萬餘元，今舉行抽獎抽出78位民眾送Apple watch、Switch健身環、捷安特自行車等好禮，局長王泓翔表示，新一波計畫預計3月底、4月初上路，將延長申請U幣時間、擴大使用範圍，且有望與連鎖健身房合作，讓民眾使用更彈性。

局長王泓翔表示，陸續有和World Gym、健身工廠等連鎖健身房洽談，只要符合條件有開立發票、有登記許可證等，就可以申請參與。除了折抵運動中心游泳池及健身房入場費，未來U幣能用來折抵球場場租，以及運動中心開設課程，盼能讓民眾選擇運動類型更加多元性。

去年試辦結束後，也有發現幾個問題，包含登記時間太短、以及登記未使用人數過多，實際使用人數僅7000多人，有超過一半人登記卻未使用。王泓翔說，新版上路後，規畫將拉長登記時間為半年，並針對領取在一定期限使用的民眾，會收回改發給備取者。

至於新版U-Sport計畫何時上路，王泓翔說，該計畫今年編列約1.2億預算，但目前仍在議會審議，若順利通過，預計3月底、4月初就會上路。

體育局今天進行去年U-Sport抽獎活動，共抽出78名幸運兒，送出包括Apple watch、Switch健身環、捷安特自行車等總價值30萬元好禮，為吸引更多市民投入運動，今年新推出的U-Sport計畫將再祭出兩波抽獎，禮品總價高達200萬元，只要運動次數達標便可參加抽獎，鼓勵市民養成運動習慣，打造健康新生活。

健身房 運動 自行車

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