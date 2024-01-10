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北市U幣擴大使用範圍 World Gym等場館有望入列

中央社／ 記者陳昱婷台北10日電

推廣全民運動，台北市體育局今年研擬升級辦理U-Sport計畫，將延長申請U幣時間、擴大使用範圍，且合作對象有望納入健身工廠及World Gym等民營場館。

台北市體育局今天進行U-Sport台北樂運動計畫首波抽獎活動，從去年參與試辦計畫且運動滿12次的市民中抽出78名獲獎者，獎項包含Apple watch、Switch健身環、捷安特自行車等，總價值新台幣30萬元。

為吸引更多民眾加入規律運動行列，體育局今年為U-Sport計畫編列約新台幣1.2億元預算，局長王泓翔向媒體表示，預算目前仍在議會審議中，若順利通過的話，預計3月底推出U-Sport 2.0版本。

王泓翔說，去年試辦時有發現幾個問題，包含申請U幣時間太短、使用範圍不足等，今年將延長登記時間為半年，讓23歲至64歲市民都有機會領取1500點U幣。

此外，試辦時可用U幣折抵消費的場館只有12區運動中心，今年將開放符合資格的民營場館加入計畫，如健身工廠、World Gym等大型連鎖健身房都已釋出參與意願，只要預算通過就會開始準備申請辦法。

王泓翔表示，除了折抵運動中心游泳池或健身房入場費外，未來U幣也能折抵桌球、籃球等球場場租，以及運動中心開設的各類課程，擴大場館參與程度及民眾選擇多元性。

體育局統計，試辦期間領取U幣者，僅約半數人曾使用。王泓翔說，為了鼓勵民眾領取並使用U幣，今年將增加運動後可抽獎的獎項總價值至200萬元，並收回領取一段時間後仍不曾使用的點數，改發給備取者。

運動 健身房 體育

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