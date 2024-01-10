新北立委十選區／林金結嗆綠營沒嘴說自己 吳琪銘酸靠侯柯郭夠好笑
新北市立委十選區土城三峽戰況激烈，綠營現任立委吳琪銘與藍營挑戰者林金結兩人從陸戰打到空戰，林金結今與民眾黨新北主委陳世軒掃街時，對於遭總統府秘書長林佳龍批落跑選立委，反嗆民進黨也差不多，有嘴說別人沒嘴說自己。吳琪銘則批林金結靠侯、靠柯又靠郭，到底總統支持誰，「有夠好笑！」
2020年十選區因當時鴻海創辦人郭台銘力挺現任藍營新北黨部主委李縉穎參選十選區立委，導致泛藍分票林金結落選，今年藍綠兩人對決，李縉穎多次為林金結站台、林金結也出示與郭台銘聯署政見，再與民眾黨勢力結合，並與藍營總統候選人侯友宜共台站台，盼拉攏各方勢力勝選。
吳琪銘今對此表示，請林金結說清楚自己總統到底是支持誰，一下挺侯、一下挺郭、一下又挺柯，到底要挺誰，有夠好笑。認為政黨立場應該要堅定。自己在土城三峽包括司法園區、金城交流道、變電站拆遷、共飲翡翠水建設民眾都看的見。對於被林金結批評是執政黨橡皮圖章，吳琪銘則說是跟中央結合推動政策，以民眾福祉為重，不會藍綠對立。
而針對林佳龍批評林金結落跑選立委，林金結今下午與陳世軒同台時表示，民進黨也有許多議員帶職參選選立委，吳琪銘自己就是時任議員時帶職參選立委，若對選制有意見當選後就到立院修改選罷法，帶職參選是台灣普遍現象，不要有嘴說別人沒嘴說自己。
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