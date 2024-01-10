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雙手拿鏟煮百人菜 汐止厚德里共餐主廚展女力

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區厚德里老人共餐女主廚雙手炒菜，不過，志工說雖然不輕鬆，但是卻做的很開心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區厚德里老人共餐女主廚雙手炒菜，不過，志工說雖然不輕鬆，但是卻做的很開心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區厚德里老人共餐邁入第12年，一直以來都是由志工們端出好菜請老人家吃飯，因為，越來越多長輩參加，現在一餐都要煮上百人份，真的不容易，其中女主廚要炒個菜，因為，量太大單手拿鏟好吃力，都得雙手炒菜，不過，志工說雖然不輕鬆，但是卻做的很開心。

厚德里每個星期三固定共餐的美味料理，都是用這古早味的大灶出爐，志工一大早在巡守崗亭集合，分工合作，買菜洗菜切菜，張羅老人家的午餐，由老人俱樂部部長王敏領軍，帶著10幾位婆婆媽媽，端出拿手好菜，因為，原本的主廚在休養，現在由原本的副手李燕芳掌廚，因為，參加的長輩越來越多，現在每次一煮就是100人份，炒菜鏟子有點重，但志工媽媽們樂在其中，看老人家吃的開心，就覺得很值得。

厚德里志工李燕芳說，用兩隻手是因為菜的重量很重，如果只用單手沒辦法支撐，因為不是像是在家炒菜，量都比較少，只煮幾人份，這裡共餐量很多，要煮百人份，這真的是體力活，好在一個星期只有一次，但是雖然不輕鬆，但還是做的很開心，尤其聽到老人家稱讚，就覺得很值得，因為，老人家一個禮拜就期待這一天，所以，會一直炒下去。

厚德里長陳有諒表示，厚德里的老人共餐已經做了第12年了，一直都是免費請長輩們吃飯，現在越來越多人來吃老人共餐，每個星期都超過百人，炒菜都是用古早的大灶還有大鍋子，但是，因為志工都是女生也有年紀了，一次都要兩個人幫忙，拿鏟子都要兩隻手，不然單手炒可能手臂會受傷，所以，志工們真的蠻辛苦的，為了讓老人家開心，大家都很樂意一直做下去。

老人共餐 長輩 汐止

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