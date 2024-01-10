快訊

國家警報大響 國防部發言人：邱國正支持發布、總統府未涉入

10年前超夯...這鞋子今年流行回來了？眾人嘆：台灣才不適合穿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水清潔隊停車用地憂污染 地方盼做綠美化

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市環保局清潔隊停車場將遷移到淡水水資源回收中心旁閒置土地，新北市議員鄭宇恩擔憂洗車污水及油漬造成環境污染，盼市府規畫兼顧環境保護及綠美化。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市環保局清潔隊停車場將遷移到淡水水資源回收中心旁閒置土地，新北市議員鄭宇恩擔憂洗車污水及油漬造成環境污染，盼市府規畫兼顧環境保護及綠美化。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區停四用地由新北市環保局清潔隊所使用的停車場用地，為配合新北市捷運工程局規劃停車場多目標複合養生旅宿大樓，因此環保局清潔隊停車場將遷移到淡水水資源回收中心旁約2公頃的閒置土地充作清潔隊停車場使用，對此，新北市議員鄭宇恩擔憂洗車污水及油漬造成環境污染，盼市府規畫兼顧環境保護及綠美化。

新北市議員鄭宇恩指出，在水資源中心附近，不僅是有水管公園還有海岸自行車道，更有許多民眾在這裡觀賞夕陽，周邊是當地居民運動休憩的重要場所，然而清潔隊停車需求也是為服務居民民生必需，但還是希望規劃方向能兼顧環境保護、居民休憩的需求。

雖然新北市環保局指出，未來該場地專供清潔隊停車及隊員備勤使用，不會在此處清洗車輛，員工生活污水也會納入污水下水道系統中，

不過市議員鄭宇恩，更希望環保局針對周邊進行綠美化工作，加強未來停放車輛的後續，無論是景觀上看起來更加美觀，還是營造一個民眾休憩場所的融入感，都可以朝這方向來規劃執行。

停車場 淡水

延伸閱讀

淡水社區藝術拼布課好夯 婦女學習新技能再就業

淡水新市鎮人口增盼有國中就近讀 藍綠民代意見兩極

校園割喉案 新北議會民進黨團籲補破網

議員稱淡海應新設國中 新北教局：113年2月評估出爐

相關新聞

北市新版U-Sport計畫最快3月底上路 連鎖健身房有望參與

北市體育局去年試辦「U-Sport台北樂運動」計畫，吸引吸引1.7萬人登記參與，總計兌點總額達1820萬餘元，今舉行抽獎...

淡江大橋工程進度近六成 洪孟楷盼規劃萬人健走

連接淡水八里的第二座重大橋梁建設淡江大橋將在2025年底完工，目前進度也直逼六成，立委洪孟楷認為應該超前部署有意義的萬人健走活動規劃，今年就要來著手計畫辦理通車比照當年關渡大橋通車人潮走上橋面的盛大景像，讓淡江大橋不僅成為新北市新地標，突顯淡水八里在地特色。

淡水清潔隊停車用地憂污染 地方盼做綠美化

新北市淡水區停四用地由新北市環保局清潔隊所使用的停車場用地，為配合新北市捷運工程局規劃停車場多目標複合養生旅宿大樓，因此環保局清潔隊停車場將遷移到淡水水資源回收中心旁約2公頃的閒置土地充作清潔隊停車場使用，對此，新北市議員鄭宇恩擔憂洗車污水及油漬造成環境污染，盼市府規畫兼顧環境保護及綠美化。

流感、新冠高峰 瑞芳衛所籲打疫苗提高保護力

入冬以來寒流一波波報到，不少病毒又開始大流行，尤其流感和新冠肺炎，患者也明顯增加，瑞芳衛生所就呼籲，目前流感疫苗施打率約五成偏低，應儘速施打相關疫苗，以提高自身保護力。

雙手拿鏟煮百人菜 汐止厚德里共餐主廚展女力

汐止區厚德里老人共餐邁入第12年，一直以來都是由志工們端出好菜請老人家吃飯，因為，越來越多長輩參加，現在一餐都要煮上百人份，真的不容易，其中女主廚要炒個菜，因為，量太大單手拿鏟好吃力，都得雙手炒菜，不過，志工說雖然不輕鬆，但是卻做的很開心。

北市研議班班裝「安全鈴」、新北評估中 學校認效果有限

新北市校園割頸案引發全台關注，台北市教育局今表示，目前討論在國中小各班級教室設「安全鈴」，讓學生可以第一時間求救，對此新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。