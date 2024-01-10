淡水清潔隊停車用地憂污染 地方盼做綠美化

新北市淡水區停四用地由新北市環保局清潔隊所使用的停車場用地，為配合新北市捷運工程局規劃停車場多目標複合養生旅宿大樓，因此環保局清潔隊停車場將遷移到淡水水資源回收中心旁約2公頃的閒置土地充作清潔隊停車場使用，對此，新北市議員鄭宇恩擔憂洗車污水及油漬造成環境污染，盼市府規畫兼顧環境保護及綠美化。

新北市議員鄭宇恩指出，在水資源中心附近，不僅是有水管公園還有海岸自行車道，更有許多民眾在這裡觀賞夕陽，周邊是當地居民運動休憩的重要場所，然而清潔隊停車需求也是為服務居民民生必需，但還是希望規劃方向能兼顧環境保護、居民休憩的需求。

雖然新北市環保局指出，未來該場地專供清潔隊停車及隊員備勤使用，不會在此處清洗車輛，員工生活污水也會納入污水下水道系統中，

不過市議員鄭宇恩，更希望環保局針對周邊進行綠美化工作，加強未來停放車輛的後續，無論是景觀上看起來更加美觀，還是營造一個民眾休憩場所的融入感，都可以朝這方向來規劃執行。