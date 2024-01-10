汐止防汛道路髒亂不堪 新北整建成通行綠廊

新北市汐止區下寮溪旁防汛道路過往道路破損、髒亂不堪，新北市水利局進行路面刨鋪、種植植栽等環境改善方式，翻轉原本髒亂不堪的空間，經過一番改造，成為充滿綠意及休憩功能的通行綠廊，也是汐止居民休憩新去處。

位於汐止區樟樹里的下寮溪防汛道路，從汐止大同路一段至樟樹二路路段，樟樹二路至工建路路段遭違法傾倒垃圾造成周邊環境髒亂，影響民眾通行意願，且防汛道路路面也因為年代久遠有坑洞及破損，容易造成行走危險。