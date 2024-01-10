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汐止防汛道路髒亂不堪 新北整建成通行綠廊

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
防汛道路現已成為充滿綠意及休憩功能的通行綠廊。圖／新北市水利局提供
防汛道路現已成為充滿綠意及休憩功能的通行綠廊。圖／新北市水利局提供

新北市汐止區下寮溪旁防汛道路過往道路破損、髒亂不堪，新北市水利局進行路面刨鋪、種植植栽等環境改善方式，翻轉原本髒亂不堪的空間，經過一番改造，成為充滿綠意及休憩功能的通行綠廊，也是汐止居民休憩新去處。

位於汐止區樟樹里的下寮溪防汛道路，從汐止大同路一段至樟樹二路路段，樟樹二路至工建路路段遭違法傾倒垃圾造成周邊環境髒亂，影響民眾通行意願，且防汛道路路面也因為年代久遠有坑洞及破損，容易造成行走危險。

新北市水利局為維護防汛道路整體行走安全並提升周邊環境景觀，進行下寮溪防汛道路環境景觀整理工程。水利局長宋德仁表示，路面重鋪過後的下寮溪防汛道路呈現嶄新風貌，除路面整潔平整外，道路兩側植栽也重新修剪，並於工建路入口及防汛道路內種植金露花、矮仙丹、變葉木等不同顏色的植栽，增添不同風采，吸引民眾駐足觀賞。

汐止的地標「星光橋」兩側擁有風景秀麗的河濱自行車道以及綠意盎然的草坡綠野。圖／新北市水利局提供
汐止的地標「星光橋」兩側擁有風景秀麗的河濱自行車道以及綠意盎然的草坡綠野。圖／新北市水利局提供
防汛道路整理前遭丟棄垃圾，環境髒亂。圖／新北市水利局提供
防汛道路整理前遭丟棄垃圾，環境髒亂。圖／新北市水利局提供

汐止 水利局

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