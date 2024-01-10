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新北市圖推出寒假閱讀節 「荷蘭」主題書展、課後陪讀
寒假將至，新北市立圖書館規畫寒假閱讀節，配合2024年台北國際書展主題國「荷蘭」，推出書香荷蘭夢，從1月20日起至2月14日設計系列活動，包括手作DIY、繪本故事等。此外，圖書館寒假期間課後陪讀服務不間斷，除有免費課業陪讀、閱讀指導外，還提供80元幸福餐券。
新北市立圖書館長王錦華說，圖書館配合台北國際書展主題國荷蘭，在全市各區分館推出「書香荷蘭夢」寒假閱讀活動，專為國小學童設計，認識米飛兔的故鄉、荷蘭傳統節慶國王節、藝術大師梵谷與「星空」畫作、以及DIY荷蘭風車與美食鬆餅等，讓大家可以對荷蘭文化更深入的體驗與了解。
王錦華指出，1月20日起到總館「荷蘭主題書展區」拍照打卡，上傳臉書有機會可以獲得「米飛兔家族可愛造型小夜燈」，且參加活動完成指定閱讀任務，還可以加碼抽開學好禮。
此外，有鑒於低收入戶、單親、隔代教養及新移民家庭的父母，平日忙於生計，想送孩子到安親班或補習班卻心有餘而力不足，新北市立圖書館從2013年起推出課後陪讀服務，在全市22處分館提供免費課業陪讀、閱讀指導，並提供80元幸福餐券給弱勢學童，截至去年底已服務約10萬人次，發出約3萬7178張餐券，今年寒假也同樣不缺席。
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