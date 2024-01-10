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花11.4億...新北中和、鶯歌、八里建3座納骨塔 增12萬塔位

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
八里第二納骨塔也預計增5萬櫃位、禮廳、牌位區、 2100個環保葬穴位，將於2027年完工。圖／民政局提供
八里第二納骨塔也預計增5萬櫃位、禮廳、牌位區、 2100個環保葬穴位，將於2027年完工。圖／民政局提供

新北市幅員廣，卻僅有板橋殯儀館及三峽火化場，偏遠民眾常要舟車勞頓，或付較高費用到鄰近縣市治喪。民政局今在市政會議報告短中長期殯葬政策規畫，其中將投入總經費逾11.4億元，興建鶯歌、中和、八里區3座第二納骨塔，預計2026年、2027年陸續完工，可增12萬個塔位，並設牌位區、小型禮廳、多元環保葬區。

民政局長林耀長表示，過去「入土為安」的喪葬觀念隨社會變遷而淡化，逐漸以火葬晉塔或環保葬為主流，目前新北土葬人數已不到全市死亡人數1％，民政局同步推動「興設現代化納骨塔」與「增設環保生命園區」，滿足民眾治喪需求。

林耀長表示，新北市投入總經費逾11.4億元，興建鶯歌、中和、八里區第二納骨塔，預計2026年、2027年陸續完工，屆時可再增12萬個塔位，並皆附設牌位區、小型禮廳，便利民眾就近舉辦告別式，也減輕對板橋殯儀館服務量能需求，同時降低殯儀館周邊交通及環境負擔。

林耀長表示，順應綠色殯葬，新北也積極推動多元環保葬，現有金山法鼓山、新店四十份與三芝櫻花生命園區，及每年5月至9月間的聯合海葬供民眾選擇，興建中的鶯歌、八里與中和第二納骨塔旁也規畫設置多元環保葬區，目前已啟動新店五城花園示範公墓增設環保葬區規畫，同時持續盤點新北適宜公墓內，以多點方式設置環保葬區。

民政局表示，新北市為推動殯葬管理法制化，透過訂定「新北市殯葬管理自治條例」，規範土葬及骨灰骸存放使用年限，鼓勵使用年限期滿後，以多元環保葬方式回歸自然，草案規畫包含限定公墓使用年限為7年，有特殊必要時，可延長3年，並規範公立納骨塔櫃位使用年限，以達到活化設施使用。

新北市自升格以來已完成逾17公頃公墓遷葬，包括新店第一公墓已遷葬活化為寶高智慧產業園區。圖／民政局提供
新北市自升格以來已完成逾17公頃公墓遷葬，包括新店第一公墓已遷葬活化為寶高智慧產業園區。圖／民政局提供
鶯歌第二納骨塔目前規畫興建中，預計增5萬櫃位、禮廳、牌位區、 2100個環保葬穴位，預計2026年完工。圖／民政局提供
鶯歌第二納骨塔目前規畫興建中，預計增5萬櫃位、禮廳、牌位區、 2100個環保葬穴位，預計2026年完工。圖／民政局提供

納骨塔 殯儀館 新北

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