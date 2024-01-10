婚戒進垃圾車 清潔隊惡臭中尋回

新北淡水一名海巡隊員整理隊上垃圾時，不慎把結婚金戒連同垃圾一起丟到垃圾車，嚇得向淡水清潔隊求助，清潔隊長劉明媚、領班張進義與垃圾車司機忍著惡臭，在垃圾堆中找出戒指，終於讓失主鬆了一口氣，眾人戲稱「回家不用跪算盤了」。

新北市環保局表示，淡水區清潔隊5日下午4時19分接獲某海巡隊來電表示，下午2時20分左右海巡隊同仁扔垃圾到垃圾車時，不慎連同結婚金戒指一起收走，失主回到辦公室才發現婚戒遺失，心急如焚。

清潔隊長接獲消息後，請失主先至垃圾場等待，待垃圾車循線結束收運後，與垃圾車司機陪著失主一同至垃圾場尋找失物。眾人在散落一地的髒亂垃圾中，一起翻找金戒指。隊員將垃圾袋一一劃破，忍著惡臭，如海底撈針一般，仔細翻找，所幸天助自助，如願尋回具有紀念意義的結婚金戒指。

環保局長程大維表示，清潔隊的工作本質就是熱心助人，清潔隊能協助失主尋回具有愛的回憶金戒指，在寒冬中是件暖心之舉。

環保局表示，過去一年各區清潔隊曾協助民眾找回誤丟入垃圾車或資源回收車的物品有長夾皮包、假牙、身分證件、鑽戒、金飾、手機等，印象最深刻的是板橋一名年輕女性在去年中秋前誤將長夾皮包連同資源回收物品一起交給回收車，隔天要返鄉搭高鐵時才發現錢包不見，緊急請求隊員協助。

民眾用繪圖軟體將當天盛裝回收物的紙箱畫出來給隊員看，一起到資源回收場尋找，所幸回收物還未處理掉，費了九牛二虎之力才找回。