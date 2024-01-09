感受手寫春聯魅力 九份商圈邀大師揮毫送春聯

再過不到一個月就是農曆的新年了，為了讓遊客感受到年節氣氛，九份商圈特別邀請書法大師王宏隆現場揮毫寫春聯，特別的是還是用姓名藏頭詩現場即興發揮創作，讓現場國內外遊客都讚嘆不已，接下來二月一日還有一場，商圈也請民眾把握，一起來感受手寫春聯的魅力。

農曆新年就快到了，春聯也成為年節家戶必備款，不過手寫春聯現在越來越少見，今（9）日在九份商圈辦公室，就有書法大師王宏隆親臨手寫春聯，讓民眾拿到的春聯是獨一無二又有溫度，不少國內外遊客都駐足欣賞大師風采，直呼真的太厲害。

特別的是，春聯不只可以寫吉祥話，書法大師王宏隆更可以依據每個人的名字，量身訂做藏頭師春聯，讓不少外國遊客又驚又喜，造訪九份不僅可以觀光，也順道體驗了特有的書法文化。

九份商圈聯誼會代表許仲琛表示，這次春聯揮毫活動還有一場在二月一日，商圈誠摯邀請商圈夥伴們及遊客參加，定制獨一無二的春聯祝福，迎接龍年佳節。