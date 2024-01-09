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汐止里長茶葉蛋飄香 消防119活動備1700顆免費送

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的長青里長茶葉蛋很有名，新北市消防局的119活動中，準備1700顆的茶葉蛋大方送。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的長青里長茶葉蛋很有名，新北市消防局的119活動中，準備1700顆的茶葉蛋大方送。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的長青里長茶葉蛋很有名，在每年新北市消防局的119活動中很受歡迎，而今年的活動，也預計在1/20日舉辦，時間又快到了，消防局政風室人員也再來找里長下訂單，當天活動加碼準備1700顆的茶葉蛋大方送。

新北市消防局政風室主任林三龍表示，為了提升全民防災意識，時時做好防災準備，新北市政府消防局於今年度擴大慶祝119消防節，盛情邀約新北市府各局、處與民間防災企業，預訂在1月20日星期六上午9點，在板橋遠東香榭大道（板橋區高爾富路303號左側）熱鬧舉辦「新北平安 幸福向前」新北市119消防節活動，現場除了設有各類主題宣導攤位及互動式闖關遊戲等，同時展示消防特種車輛供民眾救災體驗及帶來搜救犬與民零距離親近。

林三龍指出，現場也有準備頂港有名聲 A港有出名A「里長ㄟ茶葉蛋」活動當日將準備1700顆香噴噴里長茶葉蛋，民眾只要填寫問卷即可免費兌換，另可參加趣味十足的闖關遊戲，透過寓教於樂之方式，讓參與活動民眾學習各種防災新知，健全新北防災應變能力不僅可以提升反貪腐等法治觀念，又能享用美味可口的茶葉蛋，歡迎市民朋友共襄盛舉。

長青里長茶葉蛋，是有名的私房美味，連續好幾年預訂做為政風室攤位的獎品，中間因為疫情停辦三年，今年恢復舉辦，所以，這次也加碼預訂暖呼呼的茶葉蛋，做為獎品限量發送給現場填寫問卷的民眾，因為，數量不少，里長也努力趕工中，也強調用的是有機飼養蛋。

長青里長陳建興說，最近都在忙做茶葉蛋，連續好幾年，消防局119慶祝活動都有，因為，活動剩下10天左右，所以，這幾天已經開始準備，用的蛋都是金盞花草本飼養的蛋，好吃又安心。

茶葉蛋 汐止

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