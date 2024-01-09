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淡水社區藝術拼布課好夯 婦女學習新技能再就業

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市議員鄭宇恩透過爭取文化局社區營造補助計劃，開辦一系列的手縫淡水美食布藝課程活動，讓婦女增加新知識。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩透過爭取文化局社區營造補助計劃，開辦一系列的手縫淡水美食布藝課程活動，讓婦女增加新知識。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市議員鄭宇恩透過爭取文化局社區營造補助計劃，開辦一系列的手縫淡水美食布藝課程活動，共有四天四堂課程，結業成果發表，市議員鄭宇恩與淡水區長巫宗仁更一起與現場的學員媽媽們一起手縫拼布，體驗這項技能所營造出來的藝術生活。

市議員鄭宇恩表示，透過台灣手作布藝協會，小品拼布手作工坊理事長洪洪碧穗老師，用他的專業為淡水推動女力，因此媒合文化局讓課程順利辦理，結果課程資訊一公布，馬上額滿報名相當踴躍，課程內容結合淡水在地特產，學習拼布藝術，讓淡水婦女增加新知識。

洪老師表示，這次上課80%的學員都沒有拿過針，每個人都把作品完成，不僅是學會拿針以後可以幫小孩修修補補，更可以製作出許多精美的藝術拼布，而這次教學內容以淡水名產，阿給等造型做為拼布作品。

淡水區長巫宗仁表示，協助淡水二度就業婦女，讓新住民增加新知識，強化技能以及家庭的照顧功能，並且維護幼兒成長品質，培訓再就業能力，進而可以回饋社會，服務社會。

對此市議員鄭宇恩也發現，很多媽媽在報名時，因為放心不下孩子而放棄，既然如此，會爭取下一次開課時配合 臨時托育，讓媽媽們沒有後顧之憂。

淡水 議員

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