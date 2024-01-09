地磚破碎積水難行 汐止北峰國小中庭鋪面要改善

汐止區北峰國小校門口中庭的地磚鋪面，因為時間一久，出現碎裂破損的情況，下雨天積水難走危險，所以，在之前的會勘後，中央、地方補助經費450萬元，預計在農曆過年後，就要進行地平改善。

新北市議員張錦豪表示，北峰國小側門口的地平，因為鋪面破損嚴重坑坑洞洞，小朋友容易受傷，經過和立委賴品妤一起爭取，中央跟地方一起協助450萬的經費要改善，工程預計在寒假會開始施工，因為，這個空間也有做停車場，所以，鋪面都會做重新整理，讓透水性增加，也更平坦防滑，更安全。

北峰國小主任劉昌鴻指出，門口的地平已經破損的很嚴重，很感謝立委及議員協助向中央及新北市政府爭取經費，學校獲得450萬的補助，規劃設計己經開標，至於工程也希望順利的話能夠在寒假進行開標，儘快完成地平改善工程，因為，學校周邊人行道工程及圍牆內縮已經接近尾聲，希望地平工程能夠儘快完工，特別是在百年校慶前，能夠讓學生、民眾、校友，看到北峰國小嶄新的一面，百年風華呈現在大家眼前。