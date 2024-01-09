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國家級警報大響的原因是它！ 大陸宣布「愛因斯坦探針衛星」發射升空成功

國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

正要掃街助選中國就發射衛星 吳怡農：國安挑戰非選舉才有

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
吳怡農、吳沛憶下午安排車隊掃街前，接受媒體訪問。記者鍾維軒／攝影
吳怡農、吳沛憶下午安排車隊掃街前，接受媒體訪問。記者鍾維軒／攝影

中國今發射衛星飛越我國南部上空，國防部發布國家級警報，提醒民眾注意安全。壯闊台灣聯盟理事長吳怡農說，台灣面臨國家安全挑戰不是選舉才有，必須看清中國對台灣的意圖，不容模糊或一廂情願，同時確保台海和平，持續耕耘民主制度和家園。

國防部下午發布國家級防空警報，中國於15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。而吳怡農、吳沛憶正好要上車掃街，卻碰上防空警報大響。

吳怡農表示，無論是發射衛星或其他發射物，都是在提醒台灣正面臨國家安全挑戰的處境，但民主制度要持續走下去，台灣必須強化國防、看清中共政權對台灣意圖，不容許模糊地帶和一廂情願。

吳怡農說，大家都希望和平，所有人一切努力都是確保台海和平，讓台灣人能持續耕耘民主制度、建立家園，所以要切記過去台灣歷史上共同經驗，已有太多次台灣被挑釁或被民主制度被介入，都是對台灣的提醒跟警惕，必須一起守護台灣，這是不分政黨顏色的共識。

吳怡農強調，台灣的國家安全挑戰並非選舉才有，並且持續加溫，也看見中國領導人習近平這段時間針對解放軍改革，要提升解放軍能量，台灣政府及台灣國民必須正視威脅。

全國人民手機嗡嗡作響，國防部下午發布國家級防空警報。記者鍾維軒／攝影
全國人民手機嗡嗡作響，國防部下午發布國家級防空警報。記者鍾維軒／攝影

吳怡農 國防部

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