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憂藍白合影響選情 吳沛憶偕林右昌打政績牌

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
內政部長林右昌、民進黨北市立委候選人吳沛憶與立委林昶佐赴臺灣省城隍廟參香。記者鍾維軒／攝影
內政部長林右昌、民進黨北市立委候選人吳沛憶與立委林昶佐赴臺灣省城隍廟參香。記者鍾維軒／攝影

國民黨北市第五選區（萬華、北中正）立委候選人鍾小平昨與柯文哲全國競總主委鄧家基合體，小雞藍白合。民進黨吳沛憶今偕內政部長林右昌赴臺灣省城隍廟參拜，致詞時大打政績牌，接著一起車隊掃街，爭取選民支持。

林右昌表示，能到省城隍廟參拜是種緣分、福氣，過幾天就要投票，城隍爺非常靈驗，信眾眾多，大多能心想事成。林提到，近日內政部重新組織改造，把宗教科升格為宗教司，員工變多、經費充足，今年首次編列1500萬預算，補助合法正式登記的宗教團體，未來無論是小型、大型或國際性活動，只要申請就有機會可以獲得補助。

林右昌也感謝城隍廟在過去3年疫情中安定人心，這裡不只是信仰中心，更像是長照據點，一些長輩身體不舒服，到城隍廟拜拜心情就會變好，心情好身體也會健康，有非常大福報注意功德。最後報告，身為內政部長，事務太多，但總之省城隍廟的事情，就是我林右昌的事情，有需要請董事長一通電話一定全力以赴。

林右昌說，選前最後幾天，要用最短的時間爭取更多選民對吳沛憶的支持，所以今天特別一起車隊掃街，這陣子有其他政黨候選人惡意攻擊、選舉操作，但台北市民水準很高，反而會有反效果，希望市民能集中選票，支持吳沛憶。

吳沛憶認為，臺灣省城隍廟不該只是內政部的事物，也是經濟部、外交部的事，這裡離台北車站很近，未來進入國會，想結合城中市場、廟宇和周邊商圈，一起做更好的發展，讓外國旅人到台灣的第一站，就是到城隍廟參拜，然後走進商圈、市場，努力把台北市打造成國際級的樣貌。

民進黨北市立委候選人吳沛憶、內政部長林右昌在中正區車隊掃街。記者鍾維軒／攝影
民進黨北市立委候選人吳沛憶、內政部長林右昌在中正區車隊掃街。記者鍾維軒／攝影

林右昌 吳沛憶 2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委 藍白合

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