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疑羅致政音檔中「石碇龍安聖殿」 問事熱門還得要排隊

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨立委羅致政錄音門事件中「石碇龍安聖殿」引討論，主祀關聖帝君。記者李成蔭／攝影
民進黨立委羅致政錄音門事件中「石碇龍安聖殿」引討論，主祀關聖帝君。記者李成蔭／攝影

國民黨北市立委候選人游淑慧日前公布一段疑似民進黨立委羅致政與總統蔡英文對話音檔，內容中聽到疑似羅的男聲，其中提到的「石碇龍安聖殿」引討論，該宮廟受訪證實羅曾來參拜應該是真的，但無奈說大家因此貼上負面標籤，其實他們對信眾都一視同仁，多年來累積8萬位以上信眾，大家也是覺得靈驗才口耳相傳。

羅致政前日爆發錄音門事件，一段疑似他與蔡英文總統談話的41分鐘長錄音檔案流出，內容建議蔡應該接受老師協助消災解厄，並有「關聖帝君」、「石碇在地」等字眼，外界推測是位於石碇靜安路上的「龍安聖殿」。

記者實地走訪，透過國道五號後還要再走山路，一路上有滿多大大小小的宮廟，龍安聖殿門口相當低調，僅一類似廣告的招牌可供辨認，一時之間還容易走過頭，地點隱密。

廟方表示，他們宮廟有18年以上歷史，多年來信眾來自全台各地，超過8萬人，有關外傳羅致政來過，實在是沒有印象，若如外界所說是里長陪同那麼細節，那應該是真的；不過可以確定，立法院前院長王金平、內政部前部長李鴻源確實都有來過，李是真的有來參拜，王主要是喜歡到處走，也到這裡留下墨寶。

廟方無奈表示，外界現在因為錄音門事件就將負面標籤貼上來，甚至以前舊有新聞也重新拿來報，實在是很不公平；他們也是真的靈驗，所以信眾間口耳相傳來跟關聖帝君、老師們問事情，也不是說特別接待政商名流，事實上也幾乎沒看過有什麼政商名流，他們一是同仁，來參拜問事情本來就相當熱門，有時甚至要排隊問事情，走過整個流程要一個多小時。

廟方還說，現在有媒體在報過去曾有「廟公」是通緝犯也是胡亂連結，該人士只是到宮廟講課的人員，也並不知道自己通緝，否則怎敢張揚而到處授課？案子實際上都已經簽結；國有地爭議是過去產權複雜，周邊的山區或偏鄉土地都存在著這類問題，並非他們單一個案，他們也完成易科罰金，不用復原。

地方人士表示，石碇靜安路沿路上有眾多宮廟，龍安聖殿的確是比較熱門的宮廟，因為該宮廟關聖帝君很靈驗，老師能解答信眾很多事情；其實地方上並不是很知名，都是外地人過來，有聽說很多政商名流前往，但活動上都沒有看過，都是一般民眾參與。

石碇區長劉彥伯也說，滿多信眾會去參與龍安聖殿活動，公所也有列管該宮廟，保持聯絡及管理，有關用地問題也是早期留下來的問題，因為近期政府在推「區域計畫法」，才發現山區很多民眾會不小心占到國有地。

民進黨立委羅致政錄音門事件中「石碇龍安聖殿」引討論，主祀關聖帝君。記者李成蔭／攝影
民進黨立委羅致政錄音門事件中「石碇龍安聖殿」引討論，主祀關聖帝君。記者李成蔭／攝影
民進黨立委羅致政錄音門事件中「石碇龍安聖殿」引討論，記者實地前往發現宮廟位置低調隱密。記者李成蔭／攝影
民進黨立委羅致政錄音門事件中「石碇龍安聖殿」引討論，記者實地前往發現宮廟位置低調隱密。記者李成蔭／攝影
民進黨立委羅致政錄音門事件中「石碇龍安聖殿」引討論，記者實地前往發現宮廟位置低調隱密，環境清幽。記者李成蔭／攝影
民進黨立委羅致政錄音門事件中「石碇龍安聖殿」引討論，記者實地前往發現宮廟位置低調隱密，環境清幽。記者李成蔭／攝影

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