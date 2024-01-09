復康巴士1輛130萬至200萬 新北傳統印刷廠10年捐2輛

新北市府多年來受贈復康巴士763輛，其中692輛都是民間所捐，因部分使用屆齡汰舊，目前有513輛投入服務，社會局統計，去年總服務量高達125萬5373人次，平均每月載客10萬多人。一間中和傳統印刷公司今再捐贈1輛復康巴士給新北市府，公司董事長潘正義表示，10年前捐出第一輛，如今再捐第2輛，希望供身心不便者就醫、就學、就業等服務。

新北中和區在地傳統企業鼎易印刷公司，員工共100多人。潘正義表示，10年前公司捐出第一輛復康巴士、10年後再捐出第2輛，當時捐第一輛時是由時任副市長侯友宜代表受贈，希望侯此次能更上層樓，帶領國家走正確的路。

總經理單文時表示，他一直注意新北市復康巴士服務的功能和效益，提供身心不便者就醫、就學、就業和就養等，雖然疫情期間，公司營運有點受影響，加上復康巴士的售價更漲20％，但公司員工仍熱情響應號召，10年打造1輛新的復康巴士。社會局身心障礙福利長楊貴閔表示，去年一輛復康巴士價格按照國內外廠牌不同，大多落在130萬至200萬元。

新北秘書長邱敬斌今代表市府受贈並回贈感謝牌，邱表示，鼎易公司在董事長和總經理的帶領下，全體員工有這樣的愛心，令人敬佩，此次受贈為第763輛，因部分使用屆齡汰舊，目前有513輛投入服務，去年一年總服務量高達125萬5373人次，感謝社會各界的善心。