快訊

鍋貼也逃不過！醫公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

T1聯盟／太盤了？卡森斯見面會要價2萬 網諷：夜市就能看魔獸

前租客墜樓害房子變凶宅…家人拋棄繼承 房東靠1招成功索賠

投票日週六登場 盧秀燕呼籲：珍惜民主、踴躍投票

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早主持市政會議，提醒市民，投票時間為當天早上8時至下午4時，提醒民眾攜帶身分證、印章以及投票通知單，呼籲踴躍投票。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕今早主持市政會議，提醒市民，投票時間為當天早上8時至下午4時，提醒民眾攜帶身分證、印章以及投票通知單，呼籲踴躍投票。圖／中市府提供

2024選舉投票週六登場，台中市長盧秀燕今早主持市政會議，提醒市民，投票時間為當天早上8時至下午4時，提醒民眾攜帶身分證、印章以及投票通知單；市府配合選舉，實施停車不收費、道路禁挖等措施，鼓勵大家珍惜民主、踴躍投票。

盧秀燕說，投票當天除委外經營平面停車場、立體停車場正常收費外，台中市路邊汽、機車收費停車格、停管員巡場開單的路外平面停車場，暫停收費1天；另為維護通訊網路正常運作，7日至14日禁止挖掘道路，避免挖破網路網線；沿街收垃圾當天也會暫停，改採定點定時。

盧秀燕也提醒身心障礙朋友，投票日為讓復康巴士工作人員、駕駛投票，停止一班接送服務，僅究受投票預約接送，建議有需求的身障朋友提早預約；文化場館也將休館1天，請大家不要撲空。

盧市長呼籲，投票當天不得從事競選或者助選工作，包括網路也禁止發送選舉或助選相關資訊，請大家遵守選舉規範，讓民主喜事順利進行，感謝所有選務人員，包括民政、警察局、消防、政風、選委會及志工維護安全，確保選務進行。

盧秀燕也在市政會議中，頒贈人事處長陳杉根退休感謝狀及紀念品，感謝陳40多年的公務生涯中在台中縣及台中市服務近22年，帶領市府同仁圓滿完成許多任務，在人事業務推動也屢獲行政院肯定，代表市府及所有的市民朋友謝謝陳處長，盼陳處長退休後持續指導市府，提供寶貴建言。

台中市長盧秀燕在市政會議，頒贈人事處長陳杉根退休感謝狀及紀念品，感謝陳40多年的公務生涯中在台中縣及台中市服務近22年。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕在市政會議，頒贈人事處長陳杉根退休感謝狀及紀念品，感謝陳40多年的公務生涯中在台中縣及台中市服務近22年。圖／中市府提供

投票 2024選舉 盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕喊「不入閣」 朱立倫：一切人選尊重侯總統候選人權利

侯康創造兩岸和平 蔣萬安：台灣未來10年發展關鍵

侯康若當選將入閣？盧秀燕台中大造勢表態 拋兩承諾吐心聲

柯文哲稱韓國瑜私下講的不一樣 趙少康：公開講的才重要

相關新聞

新冠估1月中下高峰 北市加碼打XBB.1.5疫苗有機會中1萬

新冠肺炎疫情逐漸升溫，衛福部疾管署預估一月中下旬，確診人數會達到高峰，每日達1.8萬至2萬人確診。台北市新冠疫苗Nova...

賴品妤猛攻廖家莊園占用國有地 廖先翔出示房屋拆除照

新北市第12選區民進黨立委候選人賴品妤等人今天召開記者會，指國民黨立委候選人廖先翔家的「800坪莊園」，經國產署認定竊佔...

疑羅致政音檔中「石碇龍安聖殿」 問事熱門還得要排隊

國民黨北市立委候選人游淑慧日前公布一段疑似民進黨立委羅致政與總統蔡英文對話音檔，內容中聽到疑似羅的男聲，其中提到的「石碇...

海巡隊員倒垃圾弄丟婚戒！淡水清潔隊翻垃圾堆找回 失主免跪算盤

婚戒是婚姻的見證，淡水有一名海巡隊隊員整理隊上垃圾時，不慎把結婚金戒連同垃圾一起丟到垃圾車，嚇得向淡水清潔隊求助，清潔隊...

投票日週六登場 盧秀燕呼籲：珍惜民主、踴躍投票

2024選舉投票週六登場，台中市長盧秀燕今早主持市政會議，提醒市民，投票時間為當天早上8時至下午4時，提醒民眾攜帶身分證...

合體林家興、羅廷瑋「吃播」 朱立倫：放下小我以大局為重

國民黨主席朱立倫今日中午與黨籍立委候選人林家興、羅廷瑋合體吃播，朱立倫逐一品嘗後，他說，今天每一樣美食他都很喜歡，美方芋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。