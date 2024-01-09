投票日週六登場 盧秀燕呼籲：珍惜民主、踴躍投票

2024選舉投票週六登場，台中市長盧秀燕今早主持市政會議，提醒市民，投票時間為當天早上8時至下午4時，提醒民眾攜帶身分證、印章以及投票通知單；市府配合選舉，實施停車不收費、道路禁挖等措施，鼓勵大家珍惜民主、踴躍投票。

盧秀燕說，投票當天除委外經營平面停車場、立體停車場正常收費外，台中市路邊汽、機車收費停車格、停管員巡場開單的路外平面停車場，暫停收費1天；另為維護通訊網路正常運作，7日至14日禁止挖掘道路，避免挖破網路網線；沿街收垃圾當天也會暫停，改採定點定時。

盧秀燕也提醒身心障礙朋友，投票日為讓復康巴士工作人員、駕駛投票，停止一班接送服務，僅究受投票預約接送，建議有需求的身障朋友提早預約；文化場館也將休館1天，請大家不要撲空。

盧市長呼籲，投票當天不得從事競選或者助選工作，包括網路也禁止發送選舉或助選相關資訊，請大家遵守選舉規範，讓民主喜事順利進行，感謝所有選務人員，包括民政、警察局、消防、政風、選委會及志工維護安全，確保選務進行。

盧秀燕也在市政會議中，頒贈人事處長陳杉根退休感謝狀及紀念品，感謝陳40多年的公務生涯中在台中縣及台中市服務近22年，帶領市府同仁圓滿完成許多任務，在人事業務推動也屢獲行政院肯定，代表市府及所有的市民朋友謝謝陳處長，盼陳處長退休後持續指導市府，提供寶貴建言。