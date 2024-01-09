合體林家興、羅廷瑋「吃播」 朱立倫：放下小我以大局為重

國民黨主席朱立倫今日中午與黨籍立委候選人林家興、羅廷瑋合體吃播，朱立倫逐一品嘗後，他說，今天每一樣美食他都很喜歡，美方芋仔冰是他小時候的回憶，不過，最喜歡的還是羅廷瑋家的牛肉麵，牛肉軟硬適中，尤其湯頭他最喜歡的，口感很棒。朱立倫也呼籲選戰倒數，大家放下小我，以大局為重，最後才能達到政黨輪替的目標。

今日「吃播」端出阿成炒麵、黃金豬腳飯、中興飯糰、美方芋仔冰等4樣在地美食，還特別準備羅廷瑋家中的老鑼牛肉麵，並準備台中在地名產東泉辣椒醬，炒麵淋上經典醬料，是在地人認證的家鄉味。

朱立倫指出，台中在盧秀燕帶領下，期望每一席都可以勝選，台中是最關鍵的力量，只要中部贏，台灣就會贏，立委要過半，就要靠F4，他們也是國民黨改變、改革的象徵，希望與年輕人站一起。

媒體詢問民眾黨立委候選人蔡壁如昨晚現身侯康台中造勢，有沒有辦法催化棄保？朱立倫說，他很歡迎蔡壁如一起參加活動，大家都希望政黨輪替，呼籲最後3天放下小我，以大局為重，最後才可以達到政黨輪替的目標。

至於鴻海創辦人郭台銘後援會「老虎軍團」支持柯文哲，擔心是否會分散藍營選票？朱立倫強調，選舉時刻，都要團結所有力量，集中選票，「沒有小恩小怨，只有大我」。

林家興說，地方對國民黨這次不分區立委都很肯定，朱立倫的領導功不可沒，台中贏，台灣就贏。

羅廷瑋表示，他不習慣叫朱立倫「主席」，而叫他「總教練」，選舉就跟打比賽一樣，朱在打擊點常給我們鼓勵，並在適時關鍵做一些策略，給我們在選戰中很大的助力。羅也說，國民黨的團結與不分區立委名單，總教練都把他做得很好，現在就剩下選手的表現。