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合體林家興、羅廷瑋「吃播」 朱立倫：放下小我以大局為重

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨主席朱立倫今日中午與黨籍立委候選人林家興、羅廷瑋合體吃播。記者余采瀅／攝影
國民黨主席朱立倫今日中午與黨籍立委候選人林家興、羅廷瑋合體吃播。記者余采瀅／攝影

國民黨主席朱立倫今日中午與黨籍立委候選人林家興羅廷瑋合體吃播，朱立倫逐一品嘗後，他說，今天每一樣美食他都很喜歡，美方芋仔冰是他小時候的回憶，不過，最喜歡的還是羅廷瑋家的牛肉麵，牛肉軟硬適中，尤其湯頭他最喜歡的，口感很棒。朱立倫也呼籲選戰倒數，大家放下小我，以大局為重，最後才能達到政黨輪替的目標。

今日「吃播」端出阿成炒麵、黃金豬腳飯、中興飯糰、美方芋仔冰等4樣在地美食，還特別準備羅廷瑋家中的老鑼牛肉麵，並準備台中在地名產東泉辣椒醬，炒麵淋上經典醬料，是在地人認證的家鄉味。

朱立倫指出，台中在盧秀燕帶領下，期望每一席都可以勝選，台中是最關鍵的力量，只要中部贏，台灣就會贏，立委要過半，就要靠F4，他們也是國民黨改變、改革的象徵，希望與年輕人站一起。

媒體詢問民眾黨立委候選人蔡壁如昨晚現身侯康台中造勢，有沒有辦法催化棄保？朱立倫說，他很歡迎蔡壁如一起參加活動，大家都希望政黨輪替，呼籲最後3天放下小我，以大局為重，最後才可以達到政黨輪替的目標。

至於鴻海創辦人郭台銘後援會「老虎軍團」支持柯文哲，擔心是否會分散藍營選票？朱立倫強調，選舉時刻，都要團結所有力量，集中選票，「沒有小恩小怨，只有大我」。

林家興說，地方對國民黨這次不分區立委都很肯定，朱立倫的領導功不可沒，台中贏，台灣就贏。

羅廷瑋表示，他不習慣叫朱立倫「主席」，而叫他「總教練」，選舉就跟打比賽一樣，朱在打擊點常給我們鼓勵，並在適時關鍵做一些策略，給我們在選戰中很大的助力。羅也說，國民黨的團結與不分區立委名單，總教練都把他做得很好，現在就剩下選手的表現。

羅廷瑋也介紹家中的牛肉麵，他說，老鑼牛肉麵由父親開店經營快50年，這牛肉麵是他從小吃到大的口味，牛肉麵走川味，香辣口感，偏外省口味，對手指控他占國有地的事件爆發後，被戲稱為「打壓的牛肉麵」，生意反而更好。

國民黨主席朱立倫今日中午與黨籍立委候選人林家興、羅廷瑋合體吃播。記者余采瀅／攝影
國民黨主席朱立倫今日中午與黨籍立委候選人林家興、羅廷瑋合體吃播。記者余采瀅／攝影

朱立倫 羅廷瑋 國民黨 2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 林家興

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