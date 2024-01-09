賴品妤控他發抹黑文宣手法可議 廖先翔回不是先說先贏
新北市第12選區民進黨立委候選人賴品妤今天說，有人向她投訴，競選對手國民黨立委候選人廖先翔的樁腳，因為是里長，竟以「投遞選舉公報」為由進入社區，發放抹黑她的負面文宣，讓人不堪其擾。廖先翔回應，選區民眾家裡起碼收到賴發的抹黑文宣5張以上，這種事不是先講先贏。
賴品妤指控廖先翔為了掩蓋自己劣跡斑斑，動用大規模抹黑攻勢，灑出負面文宣攻擊她。許多民眾收到廖先翔負面文宣的郵寄信件，有收件人的名字和地址，質問廖先翔如何取得這些個資，讓民眾感到焦慮及恐懼。
賴品妤也說，前幾天也有「封閉性社區」住戶說，社區有公告「未經允許不得投遞文宣」，一般人是無法隨意進去的，不解社區為何收到廖先翔的負面文宣。調閱監視器畫面才發現，竟是國民黨籍里長，向社區警衛謊稱「要投遞選舉公報」，進入社區後只投放廖的負面文宣。
賴品妤表示，廖先翔的文宣內容全是不實抹黑，例如指她爭取到的台鐵8000萬元中央經費，只有為汐科車站加開出口，實際上爭取到月台、排水系統改善、增設無障礙設施，並且成功協調加開出入口。
賴品妤指她和團隊成員，一路挺直腰桿頑強戰鬥，沒讓對手排山倒海的資源打垮，因為他們很清楚，這次勝選是宣告地方惡勢力，在這個選區中央層級民代徹底終結的一役。
廖先翔回應指出，投遞文宣品上的民眾個資，都是對方參加他們舉辦的活動自主留下的，至於賴品妤口中的抹黑文宣，他認為選區內的民眾，每個人的家裡起碼都收到賴品妤5張以上的抹黑文宣，每個人自己心中都有一把尺，不是先講先贏。
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