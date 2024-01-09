影／現身侯康造勢有無報備柯文哲 蔡壁如這樣說

台中第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如今到南投陪當地第一選區國民黨立委候選人游顥到市場掃街，針對她現身侯康造勢是否有向主席柯文哲報備，她表示，她想大家都是同意的，並指昨天是立委造勢，盧秀燕希望她到場，展現大團結。

蔡壁如說，她想大家都是同意的，當時國民黨在第一選區沒有提區域立委，所以大家就期待集結在野力量。而昨天在台中主要是「8＋1」區域與山地原住民的候選人的造勢，當地市長盧秀燕也希望她能到場，展現大團結氣氛，下架新潮流。

她也認為，她到全國各地輔選，尤其跟台中F4密切合作，都有助於她的選情，而全國跑透透，接收到的民意都是執政黨過去很多問題，共同的民心就是下架民進黨，國會不能再讓民進黨一黨獨大。

針對綠營批「藍白合」是政治分贓，蔡壁如說，這怎麼會是分贓，就是合作，況且她是個選人不選黨的人，過去也沒有強烈的政黨意識，若民進黨做得好，多數民意仍會支持，但現實就是民進黨自己執政不力。

蔡壁如怒斥，為什麼現在多數民意不支持民進黨，多數民意都想下架民進黨，他們自己要認清這點；更重要的是，看看這幾天高端弊端、新北羅致政等，新潮流情色、貪瀆通通都有，老百姓要覺醒，要能看清如果繼續再讓民進黨執政。

她也強調，她過去30年在台大醫院服務，過去民進黨在中山南路附近有什麼社運陳抗，她都很支持，她也覺得台灣要走向多元文化、民主的社會，未料完全執政後，墮落如此快速，而「分贓是他在講的，難不成繼續貪瀆才是對的嗎？」