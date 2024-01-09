快訊

趙少康喊話郭台銘快出來：你要做英雄、梟雄還是狗熊？

只有250大卡！低GI菜單推薦 減肥也可以很享瘦

張忠謀不回任台積電 魏哲家領新接班團隊悄然浮上檯面

侯友宜站台羅智強簽反廢死宣言 曾挺苗理事長贈「中正劍」祝鏟奸除惡

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
侯友宜（左二）今早幫羅智強（左三）站台並簽反廢死宣言，日前曾表態有條件支持社民黨立委候選人苗博雅的永康商圈理事長李慶隆（左一）更到場陪同，送給侯一把「中正劍」祝福鏟奸除惡。記者洪子凱／攝影
侯友宜（左二）今早幫羅智強（左三）站台並簽反廢死宣言，日前曾表態有條件支持社民黨立委候選人苗博雅的永康商圈理事長李慶隆（左一）更到場陪同，送給侯一把「中正劍」祝福鏟奸除惡。記者洪子凱／攝影

國民黨總統候選人侯友宜今陪同大安區立委候選人羅智強到永康商圈助選，並當場簽署反「廢死」公約。而日前曾表態有條件支持社民黨立委候選人苗博雅的永康商圈理事長李慶隆更到場陪同，送給侯一把「中正劍」祝福鏟奸除惡，更喊話只要選上總統不要兼黨主席，若做得到他會全力支持侯。

反「廢死」議題多數都認同，而且他提出很多政見賴清德都跟進，包含巴氏量表、陸客開放、癌症基金等，但所有跟進都是半套，但在反廢死竟不敢跟進，這是一個公平正義、價值的選擇，從辯論就有問賴，至今已過12天，民眾、媒體問到「掉頭就走」。

侯友宜批評，賴不知道被害者、被害家屬一輩子內心痛苦，為了換回一個公平良知，但賴面對這項議題理都不理，「選前不理你，選後更糟蹋你」，民進黨表面不廢死，但實質上已廢死，他選上總統一定重新檢討，程序完備、該執行「該做就做。」

而今天侯來到永康商圈，過去曾與苗博雅簽約的永康商圈理事長李慶隆今也到場陪同，侯友宜也感謝李與他在廢死議題有共同立場。李更像侯喊話，只要侯當選總統，不要兼任黨主席，做全台灣的總統，若侯做得到絕對絕對支持。而他也送給侯「中正劍」祝福侯能鏟奸除惡。

廢死 永康商圈 侯友宜

延伸閱讀

固守新北本命區與洪孟楷車掃 侯友宜：上任後馬上兌現政見

影／與侯友宜林口掃街 洪孟楷呼籲高端疫苗合約應公開

賴清德7度直搗侯友宜故鄉嘉義 藍營今辦團結之夜固票

台中造勢 侯友宜宣誓：我必鐵面無私捍衛中華民國

相關新聞

新冠估1月中下高峰 北市加碼打XBB.1.5疫苗有機會中1萬

新冠肺炎疫情逐漸升溫，衛福部疾管署預估一月中下旬，確診人數會達到高峰，每日達1.8萬至2萬人確診。台北市新冠疫苗Nova...

工研院AI科技 CES展亮點

美國消費性電子展（CES 2024）將於美國時間9日起連展4天，工研院在經濟部、文化部支持下，於美國時間7日參加CES展...

國定古蹟嘉義城隍廟迎龍年推「祥龍獻瑞」招財錢母 幼兒表演迎神賽會

國定古蹟嘉義城隍廟迎接2024甲辰金龍年，推出新年開運吉祥「祥龍獻瑞」招財錢母吊飾與民眾結緣，錢母吊飾農曆過年初三、初四...

侯友宜站台羅智強簽反廢死宣言 曾挺苗理事長贈「中正劍」祝鏟奸除惡

國民黨總統候選人侯友宜今陪同大安區立委候選人羅智強到永康商圈助選，並當場簽署反「廢死」公約。而日前曾表態有條件支持社民黨...

選前衝刺請出「這張王牌」 吳思瑤獲讚CP值最高立委

選舉倒數不到一周，民進黨北市立委候選人吳思瑤今邀請好姊妹文化部前部長鄭麗君相挺，也是鄭在這次選舉首次站路口輔選，不少騎士...

選舉跨年近3周疫情升 北市祭1萬元禮券抽獎 衝高施打率

新冠疫情逐漸升溫，疾管署預估本月中下旬，確診數會達高峰，每日達1.8至2萬人確診。北市副市長林奕華、衛生局長陳彥元今天宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。