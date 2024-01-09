侯友宜站台羅智強簽反廢死宣言 曾挺苗理事長贈「中正劍」祝鏟奸除惡

國民黨總統候選人侯友宜今陪同大安區立委候選人羅智強到永康商圈助選，並當場簽署反「廢死」公約。而日前曾表態有條件支持社民黨立委候選人苗博雅的永康商圈理事長李慶隆更到場陪同，送給侯一把「中正劍」祝福鏟奸除惡，更喊話只要選上總統不要兼黨主席，若做得到他會全力支持侯。

反「廢死」議題多數都認同，而且他提出很多政見賴清德都跟進，包含巴氏量表、陸客開放、癌症基金等，但所有跟進都是半套，但在反廢死竟不敢跟進，這是一個公平正義、價值的選擇，從辯論就有問賴，至今已過12天，民眾、媒體問到「掉頭就走」。

侯友宜批評，賴不知道被害者、被害家屬一輩子內心痛苦，為了換回一個公平良知，但賴面對這項議題理都不理，「選前不理你，選後更糟蹋你」，民進黨表面不廢死，但實質上已廢死，他選上總統一定重新檢討，程序完備、該執行「該做就做。」

而今天侯來到永康商圈，過去曾與苗博雅簽約的永康商圈理事長李慶隆今也到場陪同，侯友宜也感謝李與他在廢死議題有共同立場。李更像侯喊話，只要侯當選總統，不要兼任黨主席，做全台灣的總統，若侯做得到絕對絕對支持。而他也送給侯「中正劍」祝福侯能鏟奸除惡。