盧秀燕喊「不入閣」 朱立倫：一切人選尊重侯總統候選人權利
國民黨「侯康配」昨晚在台中大造勢，台中市長盧秀燕宣告「不會入閣」，黨主席朱立倫今表示，現在最重要目標就是希望政黨輪替，號召所有人才組成「聯合政府」，一切人選權利，尊重侯總統候選人，現階段就是全心全意拚勝選。
盧秀燕承諾，如果侯友宜當選，她不會入閣，留在中部守護鄉親，是給侯更多用人空間跟其他在野黨合作，組成聯合政府。
朱立倫今到台中第四選區，陪黨籍立委候選人廖偉翔車掃。朱說，全黨最後關鍵時刻，最重要目標，就是希望2024政黨輪替，輪替後當然能號召所有人才，組成聯合政府，這是侯總統候選人鄭重宣示，當然一切尊重侯總統候選人。
朱立倫強調，現階段只有一個目標，就是完全全心全意拚勝選，所以包含各立委候選人，大家都在全力以赴，希望台中在盧市長帶領下，拿出最亮麗成績。
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