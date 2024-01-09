媽咪寶寶不愁 台東推「全方位婦幼健康照護」補助方案

台東今年元旦起施行加碼生育補助後，縣府再推「全方位婦幼健康照護方案」補助方案，期望打造育兒友善環境，讓媽咪寶寶無後顧之憂。有媽媽說「從生第1胎就受惠，現在已生第3胎了，努力再拚第4胎」。

副縣長王志輝指出，縣長上任以來，就帶領縣府團隊一直積極推動婦幼照護，從1.0到今年的3.0版，著實已見成效，尤其在嬰兒出生率，已連續2年是全國唯一正成長的縣市，顯見完善政策讓年輕人敢生敢養。

「全方位婦幼健康照護方案」補助方案，包括優生保健補助及生養育照護補助等兩大面向，優生保健補助方案，包括每位設籍台東縣或夫妻一方設籍台東的孕婦，每人將近萬元補助的好孕母嬰八大好禮，有懷孕期子癇前症篩檢、母血唐氏症篩檢、三合一(白喉、百日咳、破傷風)疫苗施打。

另有新生兒罕見疾病篩檢、周產期產檢營養劵補助2000元等值禮劵 、周產期高風險孕產婦兒收案關懷照護、原住民孕婦產檢交通費補助、新生兒母乳哺育專業指導，以及針對婚後孕前尚未生育第1胎的新婚夫婦健康檢查補助，以及完成檢查後的2000元等值營養劵紅包等。

至於生養育照護補助方面，有0到3歲幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、托育人員照顧有兒比例1:5至1:4 、類公共化托育公托與私托收費一樣、生育補助再加碼第1胎40000元、第2胎以後再加5000元、縣府幫你做月子、弱勢家庭月子餐，

「從生第1胎就受到照顧。」3寶媽秀秀說，自己從2018年生第1胎開始就有到府幫忙坐月子指導的服務，這對首胎新手媽媽很重要，隨著福利愈來愈多，她之後也陸續生第2和第3胎，打算再和先生拚第4胎，讓家裡熱鬧一點。