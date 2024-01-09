新北鴨鴨公園地景藝術展感受日夜風情 14日將結束展覽
新北「2023鴨鴨公園地景藝術展」在去年12月登場，「魔法世界 穿梭夢境」新穎主題吸引不少民眾觀展，晚間還有光雕秀，廣受民眾好評，而展覽也將於本周日結束，民眾可把握最後時間欣賞。
新北高灘處長張修銘表示，鴨鴨公園地景藝術展今年以「魔法世界 穿梭夢境」為主題，結合魔法世界裡不可或缺的魁地奇掃帚，打造神秘樹林、小鴨巫師、可愛的哈欠小貓等特色藝術裝置，營造神秘、逗趣的魔法氛圍，深受許多孩童喜愛；其中的魔法故事書在展覽期間，還供民眾寫下自己的願望，為新的一年祈福。
高灘處說明，鴨鴨公園地景藝術展白天、晚上都精采，不僅可欣賞藝術裝置，每日下午5時30分到晚上10時間還有夜間光雕秀，打亮淡水河畔形成璀璨鴨鴨。此外，周邊的鴨鴨遊戲場有3.5米高的造型溜滑梯、體健設施、自行車躍動場等，讓家長與孩童能一起互動遊玩。展覽將於1月14日結束，民眾可把握最後時間欣賞。
民眾張先生分享，每天都在河濱公園散步運動，到了12月鴨鴨公園都會有布置，從之前的農村風鴨鴨、雪白鴨鴨、童話鴨鴨等，每年都有拍照打卡留戀，尤其傍晚來等到燈光打亮的那瞬間，令人嘆為觀止，非常震撼、漂亮。
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