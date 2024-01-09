1月13日投票 雇主不放人去投票最高罰100萬

第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，將在1月13日本周六登場，每一張票都是決定台灣未來的關鍵，新北市勞工局指出，勞動部已指定投票日為法定休假日，雇主應讓當日原屬工作日且具投票權的勞工放假1日，同時照給工資。另因投票權僅能於投票當日行使，雇主不可與其他工作日對調實施，違規可處2萬至100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名。

新北市勞工局表示，雇主可徵得勞工同意於投票日出勤工作，但仍應遵守不得妨礙勞工投票的基本原則，應就勞工投票路程遠近，給予勞工合理往返投票時間，並計給當日出勤工資。

勞工局表示，投票日出勤工資的計算方式，以月薪制勞工為例，應就當日原屬工作日或休息日分為下列兩種類型，當天原屬勞工工作日，以勞雇雙方原約定當天出勤8小時為例，勞工外出投票3小時，返回工作5小時，雇主除應照給當日工資外，需再加給5小時工資。

若當天原屬勞工的休息日：比照休息日出勤標準，依勞工實際工作時數計算加班費，第1至2小時1⅓倍，第3至8小時1⅔倍，第9至12小時2⅔倍。

勞工局強調，實務上曾發現雇主要求勞工於投票日自行請特休或事假投票，或勞工當日出勤未依規定加給工資，導致勞工權益受損。若雇主未於投票日給予勞工休假或計給工資，可處2萬至100萬元罰鍰並公布事業單位名稱及負責人姓名，提醒雇主切勿因一時疏忽而損及勞工權益，既傷荷包又損企業聲譽。

新北市選委會統計，2024新北投總統票人數有340萬2064人，較2020增加8萬605人，剛滿20歲具有選舉權公民數的首投族有4萬2609人；如果是20至24歲之間、首次具有總統選舉權有17萬585人。

新北市選委會呼籲，有投票權的民眾，在1月13日上午8時到下午4時，請踴躍前往投票。