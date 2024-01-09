徐巧芯又違規...競總看板尺寸超大 北市府令限期改善

國民黨北市第七選區（信義、南松山）立委候選人徐巧芯在爆爭議。位在莊敬路巷弄、信義國中前的競選總部掛至少2樓高度看板，已台北市違反競選廣告物尺寸規定，建管處今要求7天內改善。徐巧芯回應，若有大小不符規定的問題，一收到通知會馬上改善。

徐巧芯競選總部位於信義區莊敬路423巷8弄10號，面對信義國中，道路狹小。昨天才被人投訴她將座車停放在禁止臨時停車的黃色網格上，路邊也是紅線，至少停了16分鐘，事後聲稱沒停這麼久，問題不嚴重，讓民眾感到不舒服她很抱歉。

記者實地觀察，發現徐巧芯的競選看板超過「台北市競選廣告物管理自治條例」規定尺寸。台北市建管處表示，競選廣告物僅能設在選舉公布欄、政黨辦公處、參選人競選辦公室及車輛等，但設在政黨辦公處、參選人競選辦公室的競選廣告物必須符合規定尺寸。

建管處指出，正面式招牌廣告縱長不得超過2公尺，徐巧芯競總上方的看板已超過法令規定，將依規定會限期7日內改善，逾期未改善則裁罰1至5萬元。

徐巧芯則回應，民進黨立委候選人許淑華的看板也違規，不僅放上「候選人」3個字，甚至連總統正副候選人賴清德、蕭美琴的競選職稱都完全不避諱，被檢舉以後收到通知也完全不處理。

徐巧芯強調，該處競選總部的看板上架前，有先向建管處詢問過，認定沒有違規，所以才掛上去，有些則是民眾好心出借，如果有大小不符規定的問題，建管處認定是違規，一收到通知都會馬上改善。